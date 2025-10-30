不用再跑急診！桃園假日輕急症中心11/2上路 就醫更方便
為解決民眾假日就醫困難問題，並有效分流輕症病患，桃園市政府衛生局積極配合衛生福利部政策，自11月2日起開辦假日輕急症中心(Urgent Care Center, UCC），桃園市共設置4處據點，分別為：龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院及中壢中美醫院，提供民眾於假日可即時獲得適切醫療照護的新選擇。
假日輕急症中心UCC服務時間為每週日及國定假日早上8時至晚間24時，採兩班制運作，針對成人及兒童之感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉骨骼痠痛等症狀提供專業診療，避免民眾因假日無診所服務而前往大型醫院急診，造成醫院急診壅塞，讓林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院及國軍桃園總醫院等醫院的急診資源可以救治更多病危傷患。
目前台灣面臨人口老化、病床資源緊繃及醫療人力不足等挑戰，假日僅約兩成西醫診所開診，導致大量輕症病患湧入急診。UCC的設立，正是為了改善醫療分流，讓急診資源能專注照顧真正需要緊急處置的重症患者，提升整體醫療效率。
桃園市衛生局也將持續觀察UCC執行成效，滾動調整服務內容與據點設置，期盼提供市民更安全、便利的就醫環境。
