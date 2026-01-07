不用再跑賣場了！特力屋攜手全家搶市 零售業新戰場開打
財經中心／余國棟報導
居家產業領導品牌特力屋(7867)於(6)日與全家便利商店展開策略合作，精選居家熱銷明星商品及專業服務進軍「全家行動購及FamiPort預購雙平台」，這是特力屋首次將居家商品專業安裝服務導入外部平台，開創跨界合作新典範。特力屋去年上半年營收達45.89億元，每股盈餘2.2元，目前，特力屋是台灣營業規模最大的DIY居家修繕賣場，合計共有63家特力屋門市與1家桃園南崁特力家居，並計畫3年內完成上市(櫃)。
特力屋與全家便利商店此次合作，不僅是商品上架，更是實現多元通路延伸服務，特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，特力屋在居家修繕的產品領域裡深耕三十年，這項合作對特力屋有其策略意義，即結合「流量轉化+服務延伸」，將「專業服務」及「特力屋管家」服務落實至更多消費者，滿足小宅家庭、單身族、樂齡長輩及租屋族等對居家裝修大小事需求；此舉，將特力屋目前65家門市的服務能量，擴展至全台超過 4,400 家全家便利商店，結合便利商店高頻流量與專業安裝服務，打造「一站式」居家解決方案，並全面搶攻農曆春節前除舊佈新商機。
對全家便利商店而言，則是商品線的延伸，補足便利商店原本較少的居家裝修類商品，提供消費者更多元選擇，創造雙方共贏的新零售生態。何湯雄強調：「我們相當看好這次合作產生的效應和火花，未來也非常樂見與其他產業的合作機會。
全家便利商店商品本部李慶賢本部長表示，這次攜手特力屋一起搶攻歲末除舊佈新商機，主打「免跑賣場、線上預購、多元選品」，於FamiPort型錄預購及電商平台「全家行動購」上架近20款居家換新升級優質商品，期待在農曆年前一舉打響「服務煥新一鍵到家」，和特力屋一起成為消費者的最佳神隊友。針對DIY需求，特力屋同步於「全家行動購」開設「特力屋旗艦專區」，上架19款精選商品。
特力屋2024全年營收達95.13億元、每股盈餘1.7元；2025上半年營收達45.89億元、每股盈餘2.2元； 法人認為，在零售市場競爭激烈、消費者需求多元的背景下，特力屋與全家便利商店的合作，展現了零售業跨界整合的趨勢與潛力，透過便利商店的高頻接觸與行動購平台的數位優勢，將為雙方創造新的營運動能。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
國際／AI 狂潮再點火！道瓊標普寫新高 日韓股市也同步大漲
台股盤前／美股再創新高！台指夜盤下跌24點 今開盤將多空拉鋸
籌碼／外資週買盤集中這3檔 買超254億光它就敲近11萬張！
股市高檔心驚驚！它年化8%現金流曝光 配息一路加碼
其他人也在看
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 86
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 2
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 47 分鐘前 ・ 1
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 74
元大00631L 今起開始分割投票
台股2026開局勢如破竹，連兩日由權值股台積電領頭向上揚升，大盤突破3萬大關，ETF股王元大台灣50正2（00631L）累積大漲7.7％，衝上404元歷史新高，1月7日起將開始分割投票，若通過以目前股價預估分割比例1拆20，勢將創ETF分割紀錄。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 104
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 147
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 11
飛官辛柏毅失聯！妻哭腫了眼 家屬發聲求1事：全家都在等你回家
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，目前軍方全力搜救中。事故發生兩天前，辛柏毅才和妻子從北歐冰島度蜜月返台，如今在外海失聯，家屬也發聲吐露煎熬心情。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 31
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 353
謝典林遭批整天鬼混害會員大會3度流會！籃協：請先查證勿抹黑
中華民國籃球協會原訂於去年12月27日召開會員代表大會，但理事長謝典林未現身，加上928名會員中僅105人親自出席、85人委託出席，合計190人未達法定過半門檻，導致大會流會。連同去年5月、11月，會員大會已連續三度未能成會。而謝典林遭大批網友批評「整天正事不幹，只會出席有啦啦隊在的場合鬼混」，是害會員大會3度流會的罪魁禍首。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 18
輝達機器人大進擊 台達電、廣運…隱藏版贏家
輝達5日端出全套全新機器人基礎模型、模擬工具與邊緣運算硬體，要讓機器人的大腦更聰明，目標能如同人類般思考，並與人類真實互...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 37
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 27
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 146