不用再跑賣場了！特力屋攜手全家搶市 零售業新戰場開打

財經中心／余國棟報導

居家產業領導品牌特力屋(7867)於(6)日與全家便利商店展開策略合作，精選居家熱銷明星商品及專業服務進軍「全家行動購及FamiPort預購雙平台」，這是特力屋首次將居家商品專業安裝服務導入外部平台，開創跨界合作新典範。特力屋去年上半年營收達45.89億元，每股盈餘2.2元，目前，特力屋是台灣營業規模最大的DIY居家修繕賣場，合計共有63家特力屋門市與1家桃園南崁特力家居，並計畫3年內完成上市(櫃)。

特力屋與全家便利商店此次合作，不僅是商品上架，更是實現多元通路延伸服務，特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，特力屋在居家修繕的產品領域裡深耕三十年，這項合作對特力屋有其策略意義，即結合「流量轉化+服務延伸」，將「專業服務」及「特力屋管家」服務落實至更多消費者，滿足小宅家庭、單身族、樂齡長輩及租屋族等對居家裝修大小事需求；此舉，將特力屋目前65家門市的服務能量，擴展至全台超過 4,400 家全家便利商店，結合便利商店高頻流量與專業安裝服務，打造「一站式」居家解決方案，並全面搶攻農曆春節前除舊佈新商機。

對全家便利商店而言，則是商品線的延伸，補足便利商店原本較少的居家裝修類商品，提供消費者更多元選擇，創造雙方共贏的新零售生態。何湯雄強調：「我們相當看好這次合作產生的效應和火花，未來也非常樂見與其他產業的合作機會。

全家便利商店商品本部李慶賢本部長表示，這次攜手特力屋一起搶攻歲末除舊佈新商機，主打「免跑賣場、線上預購、多元選品」，於FamiPort型錄預購及電商平台「全家行動購」上架近20款居家換新升級優質商品，期待在農曆年前一舉打響「服務煥新一鍵到家」，和特力屋一起成為消費者的最佳神隊友。針對DIY需求，特力屋同步於「全家行動購」開設「特力屋旗艦專區」，上架19款精選商品。

特力屋2024全年營收達95.13億元、每股盈餘1.7元；2025上半年營收達45.89億元、每股盈餘2.2元； 法人認為，在零售市場競爭激烈、消費者需求多元的背景下，特力屋與全家便利商店的合作，展現了零售業跨界整合的趨勢與潛力，透過便利商店的高頻接觸與行動購平台的數位優勢，將為雙方創造新的營運動能。

