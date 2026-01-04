不用再追垃圾車！雙北設「智慧收集機」 一票人讚超方便：半夜也能倒

上班族或租屋在外，往往無法和垃圾車時間配合，或者經常要追著垃圾車跑，是生活一大不方便。（台北市政府提供）

固定時間外出倒垃圾是很多民眾的日常，不過，其實雙北地區還有另一個選擇。日前有網友在台北街頭發現「垃圾收集機」，直呼24小時都能丟垃圾，真的太方便了。貼文引發熱議，也有市民分享心得大讚，根本是租屋族和上班族一大福音，「半夜也能倒垃圾」。

這名網友是日前在Dcard發文表示，去年底到台北出差，看到一台綠綠的機器，以為是自動販賣機，走進查看發現，竟然是收垃圾，「上面寫24 小時都可以投，還可以不用專用袋，真的假的。」

廣告 廣告

原PO進一步提到，「這真的有人在用嗎？還是只是擺好看的？ 如果半夜真的可以隨時拿去丟，感覺還蠻方便的，因為等垃圾車很煩，常常錯過。」

貼文一出，引發網友討論，且使用過的網友都給予正常評價，「我超喜歡用這個丟垃圾，上班族的一大福音，不用趕下班追垃圾車」、「在外租房都用這台，半夜倒垃圾超方便」、「很推，造福社會大眾，希望之後可以廣設」、「好用，給的錢直接儲值進悠遊卡，但我都只有拿來丟寶特瓶，其他功能沒用過。」

雙北陸續設置智慧垃圾收集機，獲得網友好評，稱讚半夜也可以倒垃圾了。（內湖區公所提供）

根據iTrash的官方網站看到，目前分為「智慧垃圾收集機」和「智慧瓶罐收集機」兩種。垃圾收集機採全球首創結合感應重量計費與電子票證付費功能，每0.5公斤收費8元，共可收集220至300公斤的垃圾，並採5-10低溫貯存，可除臭抑菌還很省電。

該官網指出，使用方法很簡單，首先插入悠遊卡（餘額要100元以上才能進行交易），當「投入門」開啟後，要在15秒內投入垃圾，然後確認螢幕上垃圾重量、扣款金額後，交易完成後就可以取回悠遊卡和收據。目前服務據點僅在雙北地區，有些僅有單一機器，但也有的地點同時有垃圾收集機和瓶罐收集機。

更多鏡週刊報導

今晨最低4.8度！氣象專家指要冷到一月中 恐有首波寒流

國一驚傳火燒車！小貨卡撞橋墩翻落邊坡 釀2死

AirPods該怎麼清潔？蘋果點名「這2款卸妝水」是神助手 網笑：最強業配