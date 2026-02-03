不用出力刷！達人曝抹「這1款醬」水垢全融化 婆媽實測驚呆：亮到反光

生活中心／王文承報導

農曆春節將近，不少家庭開始動手大掃除，準備迎接新的一年，但家中不鏽鋼水槽或水龍頭上的陳年污漬，常讓人怎麼刷都刷不乾淨。對此，有清潔達人分享一項意想不到的妙招，只要使用家中常見的「番茄醬」，就能讓黯淡無光的不鏽鋼表面重現光澤，方法曝光後，吸引許多網友實測並大讚有效。

達人曝抹1款醬水垢全融化 婆媽實測驚呆

根據英國《鏡報》報導，不鏽鋼水槽與水龍頭因長期接觸水氣，容易留下水垢與氧化痕跡，成為清潔難題。不過，清潔專家指出，只要將番茄醬均勻塗抹在有污漬的位置，靜置約1小時後再擦拭或沖洗，就能明顯改善髒污狀況，且幾乎不需要費力刷洗。

這項清潔技巧也在臉書社團「Mums Who Clean」引發熱烈討論，不少國外網友實際嘗試後分享成果。一名網友驚呼，「發明用番茄醬清潔水槽和水龍頭的人根本是天才，我試過各種方法，只有這個真的有效，幾乎不用刷。」也有主婦表示，將番茄醬塗在不鏽鋼水龍頭上放置一整晚，隔天用清水沖洗後，就能恢復如新。

至於背後原理，美國居家生活網站《House Digest》指出，番茄醬之所以具備清潔效果，關鍵在於其同時含有「醋酸」與「檸檬酸」。醋酸能有效溶解水垢中常見的碳酸鈣，而檸檬酸則可分解金屬表面的氧化物與鐵鏽，兩者相互作用，便能達到去污、亮面的效果。

專家也提醒，使用番茄醬清潔後，務必以清水徹底沖洗乾淨，避免殘留影響表面，才能讓不鏽鋼用品煥然一新。

