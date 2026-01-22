不用出國就像在歐洲！理想PAARK水岸生活：全台最美湖畔星巴克、墨西哥風 7-11、落羽松遊湖懶人包

花蓮壽豐｜理想PAARK水岸生活

哇呼！花蓮默默變成這麼美了是嗎？竟然獨自升級成全台最美湖光水岸星巴克、7-11，就跟童話繪本一樣躍然出現在眼前，就在花蓮。

這麼美的墨西哥風情7-11，是IG熱門打卡景點，現在剛好是落羽松的季節，記得進去理想PAARK水岸生活遊湖，落羽松水鏡映湖，湖色如畫，冬意正濃，六日還有音樂市集加持，湖光有景，水岸有聲，園區內的理想食光裡也進駐了多達9家在地特色美食，有吃有喝有玩還能逛，就差你了啦。

理想PAARK水岸生活｜停車費

入口處就在7-11花蓮理想門市，這裡有收費停車場，目前汽車和重型機車停車一次50元、大客運一次100元，都是以次計費。

說是全台最美7-11真的一點都不為過！這墨西哥風情小七真的美炸了。

搶眼鮮豔的配色，在花蓮湖光山色裡更加顯眼，前面更是特地設計成偽沙漠仙人掌造景，讓整體風格更完整，我人在花蓮但卻像身在異國。

遊船票價

目前入園免費，但遊船另外收費

遊船全票350元/優待票 315元/幼童 50元

停車費 50元/次（前30分鐘不收費）

如果路過全台最美7-11，拜託請一定要進去理想PAARK水岸生活 看看，裡面真的好美，尤其是冬天的落羽松，那漸層的橙紅與褐金色調搭配湖光山色美景，如畫般夢幻。

成排的落羽松映入湖中，水面平靜而溫柔，倒影與實景交織，彷彿時間在這一刻慢了下來，只剩下自然低聲細語。

理想食光

理想食光裡進駐了 9 家非常有代表性的花蓮特色店，目前有特色的法礫原住民料理、超人氣的飲品來唄來杯、文青必吃的森山舍、海蜜、美式漢堡的甜蜜Tian- Mee、甜點的理想店鋪，想買伴手禮的話，這裡還有知名的百年傳奇跟質感的香氛哲學。

一次網羅了9家花蓮名店跟伴手禮，讓遊客可以更方便省事。

百年傳奇是我們本來就有在買的花蓮伴手禮店。

沒有意外，當然也是買一堆回去。

文青必吃的森山舍

大片落地窗讓窗外美景跟你零距離。

美式漢堡的甜蜜Tian- Mee

漢堡好吃，起司薯條有點太濃郁膩口。

神農生活

花蓮好物的集散地就在神農生活。

從在地特色的農特產、手作醬料，到超有設計感的文創小物和生活器皿通通都有。

神農生活｜MENU

這裡還有提供輕食、甜點飲料、地方定食等….

幫大家吃過了，神農家常牛肉麵很值得點喔！

記得外帶飲料跟甜點去遊湖時享用。

森光遊湖

入園時就已經買好遊湖票券，時間差不多就來這裡等待。

上船了！近距離的感受湖光山色，有如身在山水畫中。

花蓮壽豐｜理想PAARK水岸生活

這季節來遊湖真的太划算了，湖畔落羽松層層疊疊，橙紅與褐金色調在水面延展開來，即使天氣不是這麼的好，依舊能拍出這片靜懿山水美景。

一切喧囂在這裡都靜止了，彷彿時間在這一刻慢了下來。

被湖光與落羽松包圍的靜好時光

船長很懂拍照角度，甚至會把船橋一個好角度讓我們盡情拍攝。

星巴克 花蓮理想門市

全台最美童話風星巴克在這裡，以前都在路邊拍攝，原來湖中拍最美。

現在花蓮人潮真的不多，非常好拍

室內座位區幾乎被我們包場了

原來大家都選擇在湖畔旁的戶外座位區。

週末市集與水岸有聲

如果六日入園，下午會有週末市集跟水岸有聲，音樂＋市集等於無敵。這裡真的好棒，已經被我列入花蓮必玩地標景點了！也推薦大家走過路過千萬別錯過。

理想PAARK水岸生活

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段267號

電話：038651177

官網：Facebook

營業時間

平日0900-1900

假日0800-1900

商場 平假日 0930-1730

文章來源：Mika出走美食日誌