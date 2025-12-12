不用出國！陽明山竹子湖芒花＋茶花同框超仙取景

記者/李明真報導

陽明山竹子湖近年已轉型發展觀光休閒農業，結合在地花卉等產業與自然、人文資源，是臺北市第三個休閒農業區，在這個初冬時節，正是觀賞隨風飛舞的芒草季節。

竹子湖花卉美景 圖/臺北市政府工務局大地工程處

陽明溪水系發源於大屯山系，流經竹子湖頂湖地區，其中陽明溪支流整治時配合原地形營造自然野溪樣貌，溪流斷面寬淺且不對稱，運用「花山砌石工法」以大小不一的天然塊石鑲嵌疊砌，溪流旁蜿蜒的溪畔步道與頂湖環狀步道串聯，在冬季可以欣賞芒花隨風飛舞、遠眺四面環山的開闊視野。

竹子湖花卉美景 圖/臺北市政府工務局大地工程處

另外湖田國小對面有一條寂靜易行的水圳步道，從湖田國小對面入口進入沿著水圳連接至湖田橋，避免與車爭道，記得放慢腳步，觀賞水圳步道旁正恣意綻放的茶花，白色典雅、粉色嬌嫩、紅色艷麗，與遠處的芒草相互輝映。

推薦大家趁冬日難得的暖陽上山踏青，伴隨淙淙溪流聲，體驗陽明山特有的溪畔風光！