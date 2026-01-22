不用出門就能寄！郵局到府收件超省事 10公斤只要145元

郵局「到府收件」服務再度引發討論，不必出門即可完成寄件。（圖／Google maps）





中華郵政的便民服務再度引發討論！近日有網友分享，利用郵局「到府收件」寄送大型包裹，不僅免出門、流程順暢，價格也相當親民，一箱約10公斤、長寬高約140公分的衣物，費用僅145元，讓不少人直呼「現在知道真的太晚了」。

郵局到府收件流程超便利

該名網友在Threads發文表示，因為要寄送體積較大的衣物箱，不方便自行搬運，於是上網預約郵局到府收件。當天郵差先打電話確認預約內容，抵達後耐心協助將包裹放上推車，仔細量測尺寸、列印並貼上託運單，完成收件流程後，還詳細說明後續寄送狀況，服務態度親切有禮。

廣告 廣告

經過丈量，該衣物箱長寬高140公分左右、重10公斤，收費僅145元，超高CP值服務讓原PO不禁直呼「服務態度跟體驗實在太好了」。

價格親民又快速 網友一致封「TOP等級」

貼文曝光後，網友紛紛分享自身經驗，「大學時期甚至能直接到宿舍門口收件，而且還提供學生優惠」、「上網搜尋ezpost預約，一個包裹就可以到府收件」。還有網友補充，「跨縣市寄送速度快，部分包裹隔天就能送達，整體效率不輸民間物流」、「台灣郵政服務多年來持續進化，無論寄包裹、寄明信片或國內外郵務，絕對是TOP等級」。

更多東森新聞報導

她忽略郵局1規定 錢放著卻沒在生 網直呼：虧大了

超商隱藏服務曝光！網讚爆：連店員都不知道的神功能

獨家／物流車「門未關」還甩尾、逆向 民眾傻眼！憂傷人

