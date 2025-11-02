不用出門逛旅展、線上買券更划算！票券5折祭開跑：吃到飽/飯店32折、樂園/麥當勞買一送一
ITF國際旅展進行中，提前開跑的線上旅展、線上票券，也很值得一逛！折扣佛心不用等到那四天，就可以提前買、提前享受，星巴克、肯德基、麥當勞、吃到飽、泡湯住宿...等等，甚至按摩券通通下殺！用少少的錢享受相同服務，讓錢錢放大的神券這裡買！
票券5折祭｜麥當勞Oreo冰炫風X2 好禮即享券
原價NT$118，特價NT$59 (特價區間11/1-11/16)
5折！買一送一，最經典的Oreo口味搭配香草冰淇淋，奶香濃郁、綿密口感搭配酥脆巧克力餅乾，口感層次豐富，來一杯消暑超滿足！買一送一還可以跟親友分享！
票券5折祭｜星巴克中杯福吉茶那堤(兌換冰熱任選)
原價NT$140，特價NT$111 (特價區間11/1-11/12)
電商獨家價，Yahoo購物中心這裡才有！不喝咖啡的話，星巴克的茶系列也很推！這款用日本焙茶，再與新鮮蒸煮的牛奶結合，表面覆上一層細緻綿密的奶泡。茶香滿溢口感溫潤，冬日必喝飲品。
票券5折祭｜星巴克大杯那堤雙杯組(兌換冰熱任選)
原價NT$280，特價NT$196 (特價區間11/1-11/12)
兩杯直下七折！品牌最受歡迎招牌飲品，以濃縮咖啡為基底提供比較明顯的咖啡風味，而鮮奶與奶泡則讓整體口感更為順滑、圓潤。想不到喝什麼點這個絕不出錯！
票券5折祭｜【肯德基】青花椒香麻脆雞蛋撻套餐好禮即享券
原價NT$247，特價NT$116 (特價區間11/1-11/30)
46折！這價格超優惠！肯德基網友熱推青花椒口味，搭配經典原味蛋撻，週末爆熱量的療癒選擇，以道地青花椒與多種辛香料調製，炸得外酥內嫩、香氣撲鼻。花椒的微麻在舌尖綻放，辣而不嗆、香而帶勁。喜歡重口味與麻香系炸雞迷不可錯過的口味。
商品內容：1塊青花椒香麻脆雞+1顆原味蛋撻+1杯無糖綠茶(小)
票券5折祭｜【旭穗蔬食VEGANala】平日下午茶吃到飽二人券
原價NT$718，特價NT$650 (特價區間11/1-11/30)
每人平均只要$325！以蔬食為主但菜色多樣，數十道優植美食自助無限享用，有當令時蔬風味主食與手工甜點，約朋友吃下午茶的新選擇。
點此購買｜【旭穗蔬食VEGANala】平日下午茶吃到飽二人券
票券5折祭｜高雄鈴鹿賽道全日暢遊買一送一
原價NT$1960，特價NT$600 (特價區間10/17-11/22)
買一送一，下殺$300/人！設施不限搭乘次數。日本鈴鹿賽車場海外授權的「鈴鹿賽道樂園 Suzuka Circuit Park」位於高雄捷運草衙站旁，是全台首座駕駛主題樂園。園區分為「迷你鈴鹿賽道」與「賽道樂園」兩大主題，前者以日本鈴鹿國際賽道1/10比例打造，重現專業賽道彎道；後者設有「小小城市」、「技能培訓村」、旋轉木馬與草衙道電車，融合交通體驗與遊樂趣味。鄰近SKM Park Outlets，玩樂購物一次滿足。
票券5折祭｜Dr.撥 全身運動按摩筋膜拉伸80分鐘多分店適用
原價NT$1500，特價NT$1111 (特價區間11/1-11/30)
上班族必買熱銷好評票券！結合部分經典的家傳徒手技法，酸爽不痛．超級有感，舒緩身體緊繃，恢復身體活力與機能，並能個人化調整護理流程。平日久坐、肩頸僵硬的問題，就靠按摩來舒壓！
票券5折祭｜台北慕舍酒店2人都會客房一泊一食米其林早餐專案
原價NT$15180，特價NT$6488 (特價區間11/1-11/30)
平日(週日~週四)適用，飯店位置位於捷運松江南京站5號出口，交通便利。館內設有米其林二星餐廳「Molino de Urdániz」，以精湛料理展現西班牙美食靈魂。此券能享有米其林主廚操刀的西班牙式早餐。並有來自七大國際頂級酒莊的名酒，提供尊榮品酒體驗。全棟設有「Winly音響」，以頂級設備營造沉浸式聽覺饗宴，帶來結合美學與感官的極致住宿。
