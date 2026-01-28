不用到韓國也能看到 《韓國塗鴉秀》 4/24-26在彰化員林演藝廳演出

▲來自韓國、深受全球觀眾喜愛的原創表演《韓國塗鴉秀》，4月24日至26日首度登臺彰化縣員林演藝廳，讓民眾不用出國也能體驗國際級感官響宴。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】來自韓國、深受全球觀眾喜愛的原創表演《韓國塗鴉秀》，4月24日至26日首度登臺彰化縣員林演藝廳，將由韓國歐巴表演團隊帶來現場繪畫、音樂舞蹈、3D多媒體投影等精彩表演，原汁原味完整呈現，讓民眾不用出國也能體驗國際級感官響宴。

許多民眾到韓國首爾必看、必排的行程《韓國塗鴉秀》，75分鐘演出全程以默劇的形式帶來無聲喜劇演出，全憑表演者的繪畫及演出技巧、肢體語言及音樂節奏等，在舞台上從無到有，以多元創作手法快速呈現繪畫作品，並與現場觀眾產生共鳴與交集，不僅僅是畫作的呈現，更是一場跨越語言隔閡、複合式的藝術展演；適合一般社會大眾、2歲以上親子、文青或對韓國流行文化感興趣的民眾。

有意欣賞《韓國塗鴉秀》的朋友，演出票券將於2月10日（星期二）中午12時於OPENTIX兩廳院售票系統啟售，請踴躍把握早鳥票9折優惠！