不用問就知道！日韓她靠「這1神物」秒認出台人 眾人笑翻：國外稀有物

生活中心／王文承報導

有女子分享，她近期前往南韓、日本旅遊時發現，只要看到有人使用飲料杯套，幾乎就能判斷對方是台灣人。（示意圖／資料照）

被稱為「手搖飲王國」的台灣，街頭隨處可見人手一杯飲料的畫面。隨著環保意識抬頭，許多民眾外出時也會隨身攜帶飲料杯套，減少一次性提袋的使用。近日有女子分享，她近期前往南韓、日本旅遊時發現，只要看到有人使用飲料杯套，幾乎就能判斷對方是台灣人。

不用問就知道！日韓她靠這1物秒認出台人



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文指出，無論是在韓國或日本，街頭幾乎看不到有人使用飲料杯套，反而成了辨認台灣旅客的小線索，「只要有用杯套的人，大多都是台灣人」。她笑說，甚至能靠杯套「認親」，也不禁好奇，這樣的現象是否與台灣盛行的手搖飲文化有關。

除了杯套之外，她也觀察到手機背帶在韓國女生之間並不流行，日系穿搭雖偶爾可見，但實際在日本女生身上仍屬少數。原PO也在留言區補充，自己出門前仍會特別檢查是否帶了杯套，因為不想多花錢購買提袋，直言杯套早已成為生活中的「出門必備品」。

貼文曝光後，引發網友熱烈共鳴，紛紛分享自身經驗，「上次在韓國買果汁，拿出杯套要裝時，老闆娘立刻喊出『Taiwan！』，覺得超有趣」、「杯袋真的讓各國朋友覺得新鮮，但他們多半是手拿咖啡或直接喝完，根本沒有使用杯套的需求」、「我去歐洲買咖啡燙到不行，還好隨身帶著星巴克杯套，真的超實用」、「可以把飲料掛在手上，逛街時更方便」。

不過，也有網友持不同看法，認為杯套並非人人適用，「有次沒裝好直接把飲料打翻」、「圈圈款的杯套其實很容易翻倒」、「我活了二十幾年，從來沒用過杯套，覺得是多餘的東西」。也有人分享替代方案，「買可調節大小、魔鬼氈設計的杯袋，反而比較好用」、「在加州有些手搖飲店本來就會附杯套」。

