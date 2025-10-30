不用坐輪椅了！京華城案沈慶京出庭「自己走」 被問身體仍嘆「這句」

威京集團主席沈慶京涉及京華城案，過去都乘坐輪椅出庭，今天難得拄著拐杖自己走進法院。白廷奕攝



威京集團主席沈慶京涉及京華城案，被控行賄前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇，去年8月起遭羈押近11個月，才以1.2億元高價交保。過去他出庭都乘坐輪椅，經常抱怨被羈押以後把身體搞壞，開庭時，他也不時需要告假回醫院看診。不過，沈慶京今（10/30）日一下車，是難得直接走下來，在助理陪同下，拄著拐杖自己走進法院。記者詢問身體狀況，他還是說「越來越差」，但「要練習走路」。

檢方指控，柯文哲明知京華城法定容積率應為560％，且京華城公司為了都委會決議刪除「樓地板面積120,284.39平方公尺」一事，正與北市府進行行政訴訟，但為了拉攏沈慶京、積極排除反商形象，柯文哲與沈慶京多次密會，同意將京華城公司回覆樓地板面積的陳情案，送進都委會研議，而沈慶京則答應給柯文哲相對應的賄賂。不過，沈慶京始終否認犯罪，強調樓地板面積本來就是北市府永久保障，沒有圖利問題。

廣告 廣告

前台北市長柯文哲出庭京華城案。白廷奕攝

台北市議員應曉薇（左）涉及京華城案，今天和女兒應佳妤（右）一起走進法院。白廷奕攝

檢方去（2024）年8月底，依《貪污治罪條例》聲押禁見沈慶京獲准，期間，沈慶京一度獲得交保，但最終仍被羈押至今（2025）年7月，才以1億元保金及2千萬人保獲釋。過去開庭時，他經常抱怨因為這個案件被羈押，導致身體狀況越來越差，還不時需要向合議庭告假，回到醫院追蹤病況。他過去也一直是乘坐輪椅，由助理攙扶下車，再推輪椅進入法院。

不過，沈慶京今日抵達北院，車門一開就把腳放下，拄著拐杖走下車，自己走進法院內，身旁助理也不敢掉以輕心，始終在沈慶京周圍盯著主席腳步。記者問「主席身體狀況還好嗎」、「今天氣色不錯」，沈慶京淡淡微笑說，「老傢伙，身體越來越差」，至於是否不用再靠輪椅移動，他表示是要「練習走路」。只是身體還沒完全好轉，助理還是帶沈慶京乘坐電梯上樓開庭。

威京集團主席沈慶京涉及京華城案，過去都乘坐輪椅出庭，今天難得拄著拐杖自己走進法院。白廷奕攝

威京集團主席沈慶京涉及京華城案，過去都乘坐輪椅出庭，今天難得拄著拐杖自己走進法院。白廷奕攝

更多太報報導

黃國昌「讓3拳」扯聯合再生弊案 張景森嗆提告：我忍很久了

黃景茂遭不當訊問？合議庭將勘驗 柯文哲想「當庭對戰」林俊言確定告吹

張景森自稱「在圖利罪陰影下」做事沒被起訴 柯文哲笑：那是因為你沒有選舉