不用大型港口怎麼打仗？美軍在菲測試分散運補新模式

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〔編譯陳成良／綜合報導〕若大型港口在戰時無法使用，部隊與裝備要如何送上前線？美軍近期在菲律賓測試一種新的海上運補方式，透過小型港口與民間船隻分批轉運，被視為因應高風險海域環境、降低後勤中斷風險的調整。

根據美國海軍學會新聞網(USNI News)報導，美國陸戰隊3月7日首次在菲律賓民答那峨島卡加延德奧羅港(Port of Cagayan de Oro)卸載預置裝備，再透過當地民用駁船，分批轉運至呂宋島北部。不同於過去集中於大型港口的作法，這次行動改以多點分流，讓裝備在不同地點完成接駁與轉運。

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報導指出，傳統大型港口在衝突情境下可能成為明顯目標，而分散式運補則透過多個節點同時運作，降低單一據點受影響時對整體補給的衝擊。美軍此次結合菲律賓在地港口與民間船隻資源，將原本集中運輸的補給流程拆分為多段，提升整體調度彈性。

此外，若運輸需經過如呂宋海峽等爭議水域，相關航線被認為可能面臨較高不確定性，也使分散運補模式的實用性更受關注。

這項測試配合美菲年度聯合軍演「肩並肩」(Balikatan)等活動進行。近年美軍逐步在菲律賓擴展前進部署與補給節點，包括規劃於蘇比克灣設置預置裝備據點。

報導分析，這類運補方式可在主要港口受限時維持補給運作，被視為提升部隊持續作戰能力的一環。隨著美軍與菲律賓深化合作，相關演練也反映出美方在區域後勤配置上的調整方向。

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