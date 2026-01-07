不用大學文憑，年薪破300萬？黃仁勳點名未來搶手3職業：寫程式並非唯一出路

AI浪潮席捲各個產業，不少人都擔憂在AI時代下，自己原先的工作將被取而代之，不過，AI教父、輝達執行長黃仁勳卻提出另類觀點直言，並非所有人都要去學寫城市，那並不是唯一的出路。黃仁勳也開金口點名3種職業，在未來的需求會攀升，年薪有機會超過10萬美元（約新台幣300萬元）。​

在科技快速演進、AI全面崛起的時代，許多人都對自己的職涯有所焦慮，深怕不會寫程式、不會AI恐怕就會落後別人一大截，甚至工作最終被AI所取代。對此，黃仁勳認為，全球對資料中心的需求正急速攀升，將創造龐大的勞動需求，尤其是在電工、水管工、木匠等技術工種。各國經濟體的技術工職缺將迎來前所未有的爆炸性成長，需求每年都會倍數增加。

黃仁勳指出，輝達去年9月底才宣布投入1000億美元投資OpenAI，推動大量使用輝達處理器的資料中心建設，推估一座7000坪的資料中心，在施工期間需要約1500名建築工人，其中許多職位不要求大學學歷，但年薪卻能超過10萬美元（約新台幣300萬元），加班費另計。完工後仍需至少50名全職員工負責維運，而資料中心也會進一步帶動周邊3.5倍的工作機會。​

​黃仁勳強調，自己多次呼籲各界應培育更多水電與管線技工，因為下一波科技浪潮的重點並非軟體，而是支撐AI運作的實體基礎建設。

