不用學位，年薪破300萬！黃仁勳預言未來4職業「大爆發」：寫程式非唯一出路

AI浪潮席捲各個產業，不少人都擔憂在AI時代下，工作將被取而代之。輝達執行長黃仁勳出席世界經濟論壇，與資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）的對談，黃仁勳表示，人工智慧需求爆發，帶動資料中心基礎建設蓬勃發展，下一波年薪6位數10萬美元以上（約300萬新台幣）的族群，會是藍領工作者，他也點名了這4職業，不用學位也能過上優渥的生活。​

根據外媒路透社報導指出，黃仁勳認為在AI的浪潮下，現在是人類史上最大量基礎建設的邊緣時刻，將創造很多的就業機會，「這些工作與傳統技能是非常棒的，我們將會需要許多的水管工、電工、建築工人和鋼鐵工人。」

AI取代不了的工作？ 黃仁勳點名：藍領工作者 ​

黃仁勳強調，全球對資料中心的需求正急速攀升，將創造龐大的勞動需求，「工人」藍領工作者成為下一波年薪6位數（10萬美元以上，約300萬新台幣）的族群。每個人都應該能夠過上優渥的生活，寫程式並非唯一出路，不一定需要擁有電腦科學的博士學位才能做到這一點。​

芬克則點出電力產業的缺工最為嚴重，先前曾表示，「我甚至告訴川普團隊成員，我們將會用光所有興建AI資料中心所需的電工，因為人手就是不夠。」美國勞工統計局則預估，未來十年電工職位的需求將成長9%。

而其實，黃仁勳過往就曾表示，輝達2025年9月底宣布投入1000億美元投資OpenAI，推動大量使用輝達處理器的資料中心建設，推估一座7000坪的資料中心，在施工期間需要約1500名建築工人，其中許多職位不要求大學學歷，但年薪卻能超過10萬美元（約新台幣300萬元），加班費另計。完工後仍需至少50名全職員工負責維運，而資料中心也會進一步帶動周邊3.5倍的工作機會。​

