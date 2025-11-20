不用工作了！彩券頭獎率2億分之一 他一注獨得「爽中3000億」

國際中心／倪譽瑋報導

美國有位幸運兒買「超級百萬」彩券，6個號碼全中了，拿下9億8000萬美元的獎金。圖非當事中獎彩券。（示意圖／翻攝自Mega Millions官網）

不只台灣，彩券在美國也有不少人玩，日前喬治亞州有位幸運兒，買了「超級百萬」（Mega Millions）彩券碰運氣，沒想到頭獎9億8000萬美元（約新台幣3000億）被他一注獨得；外媒分析，頭獎的中獎率僅2.905億分之一，這位幸運兒可謂天選之人。訊息在美國社群傳開，許多人紛紛笑稱，這位幸運兒可以不用工作了。

據外媒《NBC》報導，超級百萬彩券在美國45個州、華盛頓特區和美屬維京群島均有販售；頭獎自上次6月27日開出後，一路連摃至今都沒人抱走。11月15日中獎號碼為1、8、11、12、57，金色超級球號碼為7，喬治亞州一位幸運兒6個號碼全中了，一注獨得高達9億8000萬美元的獎金。

報導指出，超級百萬6個號碼要全中，機率僅2.905億分之一，這位幸運兒可謂「克服了極低的中獎機率。」而他獨得的9億8000萬美元，是喬治亞州歷年來最高獎金金額，也是在2002年超級百萬開獎後，創下的第八高額獎金。

超級百萬在近5個月的摃龜後，頭獎終於送出，喬治亞州彩券總裁兼執行長科賓（Gretchen Corbin）高呼，「我們熱烈恭喜本州歷來最大贏家。」相關新聞底下，不少人直呼羨慕「這機率比被雷劈還低」、「他不用工作了」。

