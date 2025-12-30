不用帶卡也能搭車 PX Pay乘車碼進軍雙北

【記者趙筱文／台北報導】全聯旗下行動支付再擴版圖。PX Pay升級的全支付宣布，將於2026年1月3日正式進軍大眾運輸支付場景，首波鎖定雙北通勤族，開放會員透過「搖一搖」快速叫出「乘車碼」，即可搭乘台北捷運與雙北公車，最高可享50%全點回饋，並同步推出「搭車即贈5%回饋券」，主打把交通、消費一次串好，打造完整通勤生活圈。

為了讓通勤流程更順，全支付同步改善APP介面，只要更新至最新版本，「乘車碼」會直接顯示在首頁工具列，用戶解鎖手機、打開APP後輕輕一搖，乘車碼立刻浮現，不只少點幾步，也能縮短閘門前卡關時間。付款採全支付帳戶制，除了可連結銀行帳戶線上儲值，也能到全台全聯與大全聯門市現金儲值，對通勤族來說更有彈性。

配合「乘車碼」上線，全支付同步祭出通勤加碼優惠。活動期間自2026年1月3日至3月31日，民眾免登錄、只要掃碼成功付款即可享回饋。其中，搭乘台北捷運單筆不限金額可享20%全點回饋，每月最高80全點；搭乘雙北公車回饋更直接拉到50%，每月最高可得96全點。等於每天上下班刷一下，點數就慢慢累積，通勤也能有感省。

不只搭車省，全支付也把回饋一路延伸到下車後的消費場景。活動期間內，只要使用乘車碼成功搭乘任一趟捷運或公車，就會自動獲得一張「通勤樂購券」，可於全支付全通路消費再享5%全點加碼回饋，每券最高可得15全點，適用全台超過37萬個合作據點，從通勤路上買咖啡、午餐，到下班後到全聯採買晚餐食材都能用。

全支付表示，透過「搖一搖」快速通關，加上「搭車領券、下車消費」的循環設計，希望讓行動支付不只停留在結帳，而是完整融入通勤與日常生活節奏，成為通勤族每天都會用、也用得順的支付夥伴。

