不用帶卡！雙北公車捷運 1／3 開放掃碼 5大電支全上線

（邱芊攝）

雙北市區公車、台北捷運自民國115年1月3日起，全面開放民眾使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付共5家電子支付的「交通乘車碼」（QR Code）掃碼搭車；同時，北捷另開放12家業者QR乘車碼搭乘捷運，信用卡感應乘車則由台新銀行先行測試。交通局表示，未來將有更多支付業者加入，包括目前正在洽談的LINE Pay。

公共運輸處綜合規畫科長劉國著說明，雙北共計約5000至6000輛公車、8000台驗票機，北捷則以「全閘門」導入信用卡及QR乘車碼等多元支付功能，此次刷卡機的安裝工程自今年2月起耗時8個月，於10月完成裝置，系統預計於明年1月3日起全面啟用。金額方面，裝置1台刷卡機約為4至5萬元。

（台北捷運公司提供）

雙北市區公車及北捷的交通乘車碼服務，將開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家電子支付，此外北捷還開放電支跨機構共用平台TWQR內的台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司、玉山 Wallet、全盈＋PAY、台新Pay，另LINE Pay Money暫定明年3月開放捷運及公車使用。

信用卡方面，3日起北捷信用卡感應乘車由得標廠商台新銀行及Visa、Mastercard等國際卡組織先行測試，試營運期間，綁定台新銀行信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付亦可解鎖使用，待測試完成後，預計明年7月再全面開放國內、外信用卡與Apple Pay ECP黑屏過閘功能。

交通局說明，民眾只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼」功能，透過驗票機或閘門掃碼即可輕鬆上下車、進出站，進、出站須使用相同支付帳戶掃碼過閘，車資由電子支付帳戶扣款，驗票機顯示掃碼成功即代表扣款完成。

交通局表示，使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」搭乘公車及捷運，仍可享有現行的捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及台北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付方式才能享有優惠，另轉乘優惠回饋方式參考TPASS 2.0，預計自115年3月起逐月回饋至民眾電子支付錢包。

此外，為迎接乘車碼上線啟用，北捷於明年1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」優惠活動。活動期間，使用乘車碼搭乘捷運，每月皆可參加抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。此外，北捷會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。

