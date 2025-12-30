不用帶悠遊卡了！雙北公車、捷運1/3起開放手機掃碼搭車

【記者張綵茜／台北報導】台北市交通局今（30日）宣布，自明（2026年）1月3日起，雙北市區公車及台北捷運全面開放使用交通乘車碼搭車，除悠遊卡外，可透過「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」等5家電子支付掃碼進出站；另北捷同步新增12家業者乘車碼進站。

台北市交通局綜合規劃科長劉國著說明，除既有悠遊卡外，自明（2026年）1月3日起，雙北市區公車及台北捷運將全面開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，旅客可透過悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付等5家電子支付業者進出站。

廣告 廣告

此外，台北捷運除支援上述5家電子支付外，也同步開放使用12家業者乘車碼進站。北捷站務處副處長黃皇憲指出，新增業者包含TWQR（台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政）、玉山Wallet、全盈+PAY及台新Pay。

台北捷運除支援5家電子支付外，也同步開放TWQR、玉山Wallet等12家業者使用乘車碼進站。攝影中心

北捷也進一步規劃，預計於2026年7月全面開放國內外信用卡感應進站，除Visa、Mastercard、JCB等卡組織外，將擴大支援銀聯、大來卡（Diners Club）及Discover，同時新增Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。

劉國著補充，目前開放電子支付搭乘的公車以雙北市區路線為主，至於行駛國道的公車因屬交通部公路局轄管，仍以悠遊卡作為主要乘車方式。他也提醒，旅客須於電子支付業者的App中開啟「乘車碼」，而非一般消費使用的「付款碼」，兩者功能不同；此外，使用前需先於App內完成儲值，才能順利刷碼搭車。

另外，台北市交通局公運處提到，配合系統調整，台北市敬老卡及愛心悠遊卡同步調整使用機制，新增「餘點扣盡」方式；以愛心卡為例，搭乘公車每段票價為8元，若當月免費點數僅剩7點，系統將自動扣除7點免費點數，並自儲值金扣除1元補足票價差額。

雙北市區公車將同步開放交通乘車碼搭車，惟行駛國道路線仍以悠遊卡為主要乘車方式。張綵茜攝

雙北公車與台北捷運自2026年1月3日起，全面開放使用交通乘車碼搭車。張綵茜攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

不只王ADEN風波！街舞師遭起底「撕女學生胸前口袋」全網看傻

獨家｜深刻體會責任的重量 高虹安：全面打造安全、宜居與永續的新竹市

獨家｜沈玉琳親吐58歲生日願望！跨年這麼過 復工時間曝光

