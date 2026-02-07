不用忍！過年見親戚好尷尬 作家揭「好聚好散妙招」

生活中心／倪譽瑋報導

習慣自己一人住久了，過年面對眾多親戚滿滿的問候，可能會覺得「有點過熱」不適應。（示意圖／資料照）

過年團聚，部分人可能面臨被「問東問西」的難題。作家黃大米發文指出，一些人過年回家也許會對親戚的高度熱情感到尷尬或不自在，雖每年的團圓以好聚、好散為佳，但人年紀大了個性難改，面對這類難題「不用多說什麼，無法忍耐時，就是逃離現場」例如找名目外出幫大家買東西，之後回來時，也許就能把那天開心渡過了。

日前黃大米分享，自己長期都沒有跟家人居住「在外面一個人居住久了，某種程度上會很怕熱鬧」，過年回家碰上親戚關心與詢問，也許會覺得「有點過熱、過於溫馨」。

對於親戚滿滿熱情造成的尷尬或不自在，黃大米推薦「逃離現場是最好的策略」可以找個名目去外面買東西，像是幫大家買飲料，離開家中出去喘口氣。她認為，活到一定的年紀，大家都很難改變個性了「因此不用多說什麼，無法忍耐時，就是逃離現場」晚點回家時，也許就能把今天開心渡過了。

黃大米表示，過年以和為貴「逃離現場也是為了好好團圓，讓每年的相聚，都可以好聚、好散。」貼文底下，不少人有同感「好主意！要學習！」「有時長輩問東問西，讓晚輩都會覺得很尷尬」；也有一派提出不同觀點「有意義的社交可以熱鬧點」、「這幾年春節過年都是一個人過呢！擁有溫馨的關心要惜福啊！」

