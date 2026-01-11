不用急著加油 中油明起汽、柴油各降0.2元

▲台灣中油宣布，明（12）日起汽、柴油價格各調降0.2元。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣中油公司宣布，自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家日本、韓國、香港、新加坡。



本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，去（114）年台灣中油累計共吸收約64.44億元。

廣告 廣告





更多 NOWnews 今日新聞 報導

訓練期起薪35K！中油僱用人員甄試平均錄取率約12.34%

中油首座加氫站啟用 董事長方振仁：從加油站跨入氫領域

中研院、中油深層地熱探測井報捷 有望建置電廠