不用悠遊卡了！雙北公車、捷運 1/3起開放手機掃碼搭車
記者李育道／綜合報導
為提升公共運輸支付便利性，台北市交通局宣布，自115年1月3日起，台北市與新北市市區公車及台北捷運全面開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。民眾只要以手機開啟電子支付App中的乘車碼功能，於驗票機或閘門掃描即可完成上下車與進出站，未來只需一支手機，即可通達雙北各大公共運輸節點。首波支援的電子支付包含悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付等五家業者。公運處提醒，驗票機顯示掃碼成功即代表扣款完成，旅客無須等待App畫面更新，以免影響後續通行動線；如對操作方式有疑義，可至公運處網站交通乘車碼專區查詢。
交通局表示，使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay搭乘公車與捷運，仍可享有現行捷運與公車間雙向轉乘優惠及台北市幹線公車轉乘優惠，但前後運具需使用相同支付工具方能適用。轉乘回饋方式將比照TPASS 2.0，自115年3月起逐月回饋至旅客電子支付錢包。另自115年1月3日起，同步調整敬老卡及愛心悠遊卡使用機制，新增「餘點扣盡」功能，例如愛心卡搭乘公車每段票價為8元，若當月剩餘7點免費點數，系統將自動扣除7點並以1元儲值金補差額，讓免費點數可完整使用。
台北捷運多元支付硬體建置已於114年10月完成，目前正依期程進行上線前準備作業，將於115年1月3日起開放QR乘車碼進出站。北捷強調，本次為全閘門導入乘車碼與信用卡感應功能，而非僅局部閘門或部分車站支援，旅客進出站自由度與支付便利性將同步提升。首波共開放17家乘車碼業者，除悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付外，亦包含玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay及TWQR聯盟（含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀及中華郵政）。LINE Pay Money則因系統開發與測試作業尚未完成，預計115年3月再行開放。
北捷說明，旅客須以相同支付帳戶完成進、出站掃碼，若進站前帳戶餘額為負值將無法進站；若出站時計費不足，支付業者將提供一次代墊機制。北捷提醒，為確保通行順暢，建議事先開啟乘車碼並適度調高螢幕亮度，如現場掃碼未能順利辨識，可請站務人員協助。
信用卡感應乘車服務將自115年1月3日起進入試營運，由台新銀行搭配Visa、Mastercard及JCB等國際卡組織進行為期六個月交易驗證，試營運期間，綁定台新銀行信用卡之Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay亦可同步使用。待測試完成後，預計於115年7月全面開放國內外信用卡感應乘車，並擴大支援銀聯、大來卡（Diners Club）及Discover，同時新增Apple Pay ECP「黑屏過閘」功能。
常客優惠部分，現行儲值卡（悠遊卡、一卡通、愛金卡）適用機制維持不變。使用QR乘車碼搭乘台北捷運同樣可享常客優惠，回饋金將以跨月、單一支付帳戶方式累計並於次月5日撥付，惟不同帳戶或不同支付工具間無法合併計算。至於信用卡乘車，因支付端受營運安全規範限制，無法保存卡號或累計搭乘次數與金額，故不適用北捷常客優惠，北捷建議旅客可依各家發卡行優惠內容選擇合適支付方式。
此外，為迎接QR乘車碼正式上線，台北捷運將自115年1月3日至6月30日推出行銷活動，旅客於活動期間使用乘車碼搭乘捷運，可按月參與抽獎，每家支付業者每月提供捷運一日票名額；完成「台北捷運Go」App綁定者，亦可參加捷運點回饋與抽獎活動，最高可獲得999點。
