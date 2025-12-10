不用想破頭！《動物方城市》療癒3C成歲末交換禮物黑馬

【記者趙筱文／台北報導】歲末年終與聖誕節將近，交換禮物與節日送禮需求明顯升溫，相較過去單純比價格，今年消費者更重視「實用度＋設計感」。具備日常高使用率的3C配件，從充電器、行動電源到耳罩式耳機，成為不易踩雷的送禮首選，也帶動品牌在年末推出多元產品組合搶市。

看準節慶與娛樂話題熱度，Belkin近期同步推出多款節日選品，並搭上《動物方城市2》在台上映話題，推出限定聯名3C配件。聯名行動電源以尼克與朱蒂雙面造型設計，內建10,000mAh容量，支援雙裝置同時充電，最快約26分鐘即可將iPhone 15 Pro從0%充至50%，並具備直通供電功能；聯名充電線則在兩端加入角色圖樣，採矽膠線體與雙層編織外層設計，兼顧耐用與辨識度。另推出兒童耳罩耳機與手機掛繩，分別鎖定親子族群與日常穿搭需求，將角色魅力延伸至生活配件。

在實用派送禮選項上，Belkin經典無線充電器仍是年末熱銷品項。UltraCharge三合一磁吸充電器可同時為手機、耳機與智慧手錶充電，並透過ChillBoost被動冷卻技術提升穩定性，支援最高25W功率，折疊設計也利於攜帶，適合家庭共用或作為交換禮物。

充電頭同樣是高CP值代表。Belkin推出的Z-Charger GaN雙孔快速充電器主打體積小、效率高，未充電時可自動進入休眠狀態，降低待機功耗；年度熱銷的45W USB-C充電器也延伸推出迪士尼米奇與漫威系列，讓原本低調的必備配件多了收藏與送禮話題。

隨著氣溫轉涼，耳罩式耳機成為入冬熱門選項。Belkin主動降噪耳罩式耳機主打60小時續航、ANC降噪與藍牙多點連線，可在手機與電腦間快速切換；兒童款則強調安全音量限制與長時間配戴舒適度，適合居家學習與通勤使用。

整體來看，今年歲末送禮趨勢逐漸轉向「每天都用得到」的科技配件，搭配聯名設計與節慶限定元素，讓3C產品不再只是功能性工具，而是兼具風格與心意的節日選擇，也成為交換禮物市場中最穩妥的解法。

《動物方城市》聯名手機掛繩採用雙面皮革製成與霧面五金扣件，兼具時尚與耐用。Belkin提供

Belkin為冬季推出兩款暖心實用的耳罩式耳機，成為入冬送禮的高人氣選擇。Belkin提供

