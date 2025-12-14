不用意志力！研究揭「無痛節食法」：吃得少也有飽足感

記者施春美／台北報導

一項新研究發現，若在食物中加點辣味，確實能減少一個人的食量。(示意圖／Pixabay)

減重是現代人的課題，如何無痛節食，相當重要。醫師江守山表示，一項新研究發現，若在食物中加點辣味，確實能減少一個人的食量，研究團隊表示，這種被稱為「口腔灼燒」的現象，確實能透過減慢進食速度，來幫人減少食量。

腎臟科醫師江守山在其臉書表示，減重者都知道應該要減少食量，但若意志力不夠，科學家發現了新方法。賓州州立大學的研究人員，在今年刊出的期刊《Food Quality and Preference》（食物品質與偏好）發現，較辣的食物會使人產生「口腔灼燒」現象，確實能透過減慢進食速度，讓人少吃，而達到減重效果。

研究人員對130名志工進行了測試，志工們分別食用了牛肉辣椒或雞肉咖哩，這2種菜餚都有微辣與特辣2種版本。研究人員透過改變菜餚中添加的甜椒粉和辣椒粉的比例來控制辣度，同時保持辣椒的味道不變。研究人員記錄了參與者進食的過程。

透過視頻，研究人員測量了食物和水的攝取量、用餐時間、每分鐘的進食速度（克/分鐘）、每口食物的攝取頻率和每口食物的大小。正如預期般，志工吃更辣的菜餚時速度更慢。進食速度減慢，通常意味著食物在口中停留的時間更長，這可能有助於發出飽腹信號，並導致進食量減少。

食用辛辣食物的人顯示，即使他們吃得比食用清淡食物的人少，他們也感覺飽了。如此一來，可達到減少熱量的攝取。

