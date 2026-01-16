不用慢慢摳！家事達人教「撕標籤妙招」：不留痕超療癒

生活中心／倪譽瑋報導

新品上的標籤怎麼撕？家事達人陳映如分享，標籤是由樹脂與膠製成，用吹風機吹一下讓其軟化，再用手慢慢撕，可以整張乾淨撕下，相對於直接慢慢摳，這招「幾乎不留任何膠痕，超療癒」。至於撕標籤殘留膠痕怎麼辦？陳映如表示，可泡熱水或是用橡皮擦擦掉殘膠，對於非塑膠表面塗去光水也行。

標籤怎麼撕？陳映如推「吹風機」輔助

陳映如在「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文指出，買回來的新物品，上面貼著的標籤（可能是條碼，或內容物標示）有時怎麼撕都撕不乾淨，用手摳半天，不但撕不掉，還留下黏黏的膠痕，相當討厭。

陳映如點出，那標籤是由樹脂與膠製成，遇熱後會軟化，因此推薦用手撕頑固的標籤前，先拿出「吹風機」對著標籤吹熱一下，軟化膠後再慢慢撕，標籤會整張乾淨撕下「幾乎不留任何膠痕，超療癒」，推薦大家下次要撕標籤前，先拿出吹風機試試看。

撕標籤殘留膠痕怎麼辦？

有人提問，如果標籤已撕下、留下膠痕該怎麼辦？陳映如說明，如果有撕不乾淨的地方，可以用市售的除膠劑或去光水處理，噴或者塗上去後，讓殘膠的部分變軟，即可快速刮除，但這招不建議用於塑膠表面。

如果準備除膠劑太麻煩，陳映如推薦將黏有殘膠的物體「泡熱水」，之後再刮除；或是用橡皮擦去掉殘膠也行，不過「要有點耐心慢慢擦。」

資料來源：陳映如-Sona Queen的生活筆記本

