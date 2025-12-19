不用戰爭，台灣人口將減到1500萬？工程師曝「民進黨亡國滅種」：半導體危險了

少子化時代來臨，內政部最新人口統計顯示，上（11）月出生僅7946人、年減逾36.7%，再創史上單月新低，今年截至11月累計出生人數僅9.87萬人，預估全年難保11萬人。臉書粉專「工程師看政治」今（19）日以「民進黨如何毀滅台灣？」為題重話抨擊，經濟、人口、人力素質、政府體制，一切都正在被有序的掏空，稱民進黨亡國滅種，一點都不誇張。

針對台灣經濟，工程師回顧，蔣經國時代早先改善農村生活，接著​轉向加工出口業，建設核電廠，再轉向半導體代工與IC設計，這些重要決策把台灣從貧窮落後帶到中等收入，核電廠讓供電穩定、生產成本低廉，才有加工出口與半導體業，期間台灣曾有過均富時代（最富有20%家庭與最貧窮20%家庭的財富差距30年前僅僅只有16.8倍），現在已上看70倍了；他進一步說，台灣缺乏天然資源，要透過自由貿易協定（FTA）才能賺到外匯，遺憾的是，蔣經國過世前犯了一個大錯，他提拔了前總統李登輝。

工程師指出，前總統李登輝與陳水扁聯手砍了亞太營運中心，導致生態地位被香港、新加坡搶走，怎樣也拿不回來，而後陳水扁、蔡英文及整個民進黨，窮盡九牛二虎之力，30年間重覆著同樣的謊言，最終廢掉核電廠，結果電價成本上漲、物價噴飛、大停電，「不能有AI算力中心」；另外，在服貿被阻斷下，有800萬就業人口的服務業就此被封鎖在島上，基本已註定永世低薪，加之民進黨煽動對中仇恨，服務業成長更沒有指望。

工程師直指，期間美國持續對台軍購勒索，國民黨時期兩岸和緩，軍購傷害有限，民進黨時期則兵凶戰危，軍購金額倍數在跳，百億、千億飆升到1兆，軍火支出沒有經濟乘數，錢一投出去就是灰飛煙滅。民進黨阻斷經貿又把民間儲蓄以各種管道燒掉，薪資凍漲是必然的結果，絕大多數的人收入都不可能跑贏通膨，低薪的罪魁禍首就是民進黨；此外，薪資是生育的最重要因素，如新竹房價再高都有人要生，只要政治情勢不變，薪資就不可能改善，生育率也不可能變好。

工程師提到，國發會預估未來將由2024年的2340萬人，減少至2070年的1497萬人，也就是不用戰爭，台灣人口就會減少約3分之1（844萬）人口，堪比中世紀歐洲的黑死病，你說驚人不驚人？加之教改腐敗，待台灣人口只剩3分之2，人力素質雪崩下降，又鎖國拒絕技術移民，難以想像半導體業在50年後要怎麼經營？此外還有憲政體制的問題，國會改革被黨大法官廢掉，警消預算行政院不依法編列，再到現在直接不公布、不副署財劃法，立法院被架空，所有法規監察司法體系都沒有用，賴清德已實現獨裁，台灣什麼都會崩壞，但詐騙與貪腐卻會是永續的存在。

