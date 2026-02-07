不用打針也能瘦！冰地瓜、御飯糰「抗性澱粉」助分泌腸泌素

減重醫師蕭捷健在臉書指出，人體腸道能自行分泌腸泌素，這在醫學上稱為「迴腸煞車」。普渡大學研究發現，把澱粉吃對讓它走到迴腸，就能刺激腸道L細胞分泌自體腸泌素GLP-1，成分與體重管理針劑相同。

人體腸道能自行分泌腸泌素，這在醫學上稱為「迴腸煞車」。（圖／Photo AC）

蕭捷健表示，體重管理針劑對有胰島素阻抗的人特別有效，能增加飽足感並穩定血糖。但他發現許多人使用效果差異大，有人很有感，有人卻覺得劑量越打越大、效果反而越來越無感，原因在於全靠外援，忘了身體本來就有內建的自動駕駛系統。

普渡大學研究發現，人體小腸盡頭的迴腸有一群L細胞，當特定食物出現時會醒來分泌腸泌素GLP-1，這就是迴腸煞車機制。蕭捷健解釋，現代人吃得太精緻，白米飯、麵包在小腸前段就被吸收，根本走不到迴腸，無法喚醒L細胞。

蕭捷健分享三招啟動內建系統的方法。第一招是吃抗性澱粉，包括冰心地瓜、御飯糰。（圖／Photo AC）

蕭捷健分享三招啟動內建系統的方法。第一招是吃抗性澱粉，包括冰心地瓜、御飯糰、豆類、偏生的香蕉或木瓜。這些抗性澱粉能躲過消化酶攻擊，一路到達小腸末端，當L細胞感應到就會噴發GLP-1，讓大腦產生飽足感。

第二招是給腸道加潤滑油，秋葵、山藥、奇亞籽等黏性食物會在腸道形成物理屏障，讓糖分吸收變慢，GLP-1就有時間慢慢工作。第三招是攝取充足蛋白質，蛋白質分解後的氨基酸碎片是L細胞最喜歡的啟動器，雞胸肉、雞蛋、豆漿、希臘優格都是不錯選擇。

蕭捷健強調，科技是用來超越極限，不是用來取代好習慣。如果已經有最強的裝備，記得配上最聰明的燃料。

