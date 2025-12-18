不用排隊就吃得到！7-ELEVEN推白種元韓食 全家復刻米其林雙月經典

（圖／7-ELEVEN、全家提供）

冬天一到，便利商店的熱食區就成了許多人續命的日常補給站。今年年底，超商戰場直接升級成「韓流＋台味」雙主線：7-ELEVEN 攜手《黑白大廚》話題評審白種元，把韓國直輸醬料與監製配方帶進超商，從粉紅醬燉飯、辣牛肉義大利麵到韓式吐司、炸雞，一次端出14款韓系新品；另一邊，全家便利商店 則聯名米其林必比登名店「雙月食品社」，把暖胃雞湯、香菇油飯、椒麻拌麵等台式經典通通變成24小時隨手可得的選項。無論你是想來點重口味的韓式辣香，還是需要一碗溫補療癒的熱湯，今年冬天走進超商，選擇真的多到會猶豫。

7-ELEVEN自12月24日起與創下高收視率Netflix現象級美食料理實境秀《黑白大廚》評審白種元攜手合作，嚴選韓國直輸醬料，融合白種元監製的美味配方，推出14道美味與創意兼具的超商韓系美食。

（圖／7-ELEVEN提供）

首推「韓式漢堡排粉紅醬燉飯」低溫蒸烤保留漢堡排肉汁與香氣，再結合韓式辣醬、鮮奶油與起司特調粉紅醬、最後撒上摩佐起司，從風味到擺盤均相當講究，整體吃起來微辣濃郁。「辣牛肉甜奶油義大利麵」以韓式辣醬醃製牛後腿肉後炙烤，麵條吸附特調的韓式酸辣白醬，將義大利麵注入韓風！還有韓國年輕族群中相當流行的早餐、午茶小點「韓式鐵板風味厚吐司」有份量的厚土司夾上蔬菜烤蛋、火腿、起司與蔬菜，特調番茄醬讓風味更具層次、將經典與創意結合的「韓式辣起司年糕熱壓吐司」絕對是讓起司控著迷的澱粉炸彈！飲料部分韓國時下流行喝法的韓系飲品「橙香葡萄柚紅茶」，果香層次分明，同時具有濃厚茶感，搭餐和飯後飲用都相當對味。

不僅如此，7-ELEVEN帶來正宗的韓式口味，以進口直輸韓式辣醬打造豐盛的韓食體驗，新品「辣醬烤豬肉便當」以秘製韓式辣醬醃烤豬肉，搭配韓式泡菜、雜菜冬粉、白飯與黃金太陽蛋，豐富配菜讓人食指大動。而備受學生族喜愛的「新極大御飯糰」也全新推出韓式海陸包醬口味，以韓國經典包飯醬調味為基底加入豐富的海陸餡料，份量飽滿、風味濃郁。另外還有多款經典的韓式料理滿足年輕客層需求，像是「韓式牛肉拌飯」、「韓式醬燉蛋」、「糯米參雞湯」、「韓式洋釀拌拌炸雞」、「韓式辣醬起司洋芋燒」、「韓式燒肉包」、「韓式魚板串」等韓式餐廳同款美食也重磅登場。

（圖／7-ELEVEN提供）

另外，全家便利商店則是和米其林必比登推介的台味名店「雙月食品社」，將其店內3大經典人氣料理、獨家秘製的剝皮辣椒特色料理帶進便利商店，消費者不用熬製湯頭、不必排隊，24小時到「全家」就能享受米其林等級的美味​。其中主推具有「溫補、暖胃、濃香」三大時令特色的「蛤蜊燉雞腿湯」，使用雞架熬製濃郁湯底，加入鮮甜高麗菜、棒腿、台灣優質蛤蜊慢火燉煮，雞腿肉的鮮甜與蛤蜊的海味相互堆疊，湯底溫潤順口、香氣濃而不膩，是冬天喝上一口就能感受到暖意的代表料理；而專屬青島創始店才吃的到的招牌「香菇油飯」，以蝦米、豬肉、香菇、油蔥與油飯共同拌炒，油蔥與香菇的香氣，呈現台式家常最經典的滋味；「愛恨椒芝麵」則使用雙月獨家配方椒麻醬，攪拌後香氣濃郁，辣中帶麻，每一口都帶著椒香層次；「阿甘剝皮辣椒蒸蛋」以剝皮辣椒茶碗蒸為概念，呈現鮮、甘、甜層次分明的好滋味。

（圖／全家提供）

