不用接S！北市酒店小姐月收千萬元 學長證實了

一名喜愛泡酒店的常客近日分享，台北市某間知名酒店5月舉辦活動，「最佳女主角」一個月業績突破3萬節，光帳面上的收入就直逼千萬元，在Threads引起不少名人熱議；「情色教主」雪碧試算後認為千萬收入不可能，不過房產網紅Ziv學長則稱此傳言是真的，且前三名都沒接S（做性交易），並透露這幾人的大乾爹身價都是十幾億起跳，根本不缺錢。

一名網友近日在Threads表示，台北某知名酒店5月舉辦活動讓小姐競爭，第一名可獲得50萬獎金，結果最佳女主角一個月共30197節、第二名10929節、第三名7472節，「第1名最後一天暴衝200個大全，約增加13000節，收入直逼千萬」，並分析指出，若捧場客人都是以1節450元的行情價購買，3萬節共計1350萬元。

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文章上線後引起討論，不少名人分享驚呼「酒店小姐月入千萬，還不包含檯面以外的收入，震驚我三觀，真的是行行出狀元」、「我認識的幹部說有客人直接買100個大全」、「太扯了，下輩子一定要投胎當女生」、「最好笑的行為，說上酒店是拯救失學少女，說小姐經濟有困難」。

「情色教主」雪碧留言質疑，以全框的行情價估算，即使小姐天天滿檯，一個月的收入頂多破百萬元，接近200萬還有點可能，但不太可能飆到1000萬元，傻眼喊「跟我說店叫什麼名字，我要過去上班」；房產網紅Ziv學長則稱，此流傳的內容是真的，前三名的小姐都沒接性交易，而是把時間賣了很多次，「誰這麼盤出錢？不盤，這些乾爹身價十幾億，完全不差錢；為什麼我知道？建商朋友說的」。

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