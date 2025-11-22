不用插槍也能充電！保時捷新Cayenne推全球唯一SUV無線充電 停車就吸電

記者鍾釗榛／台北報導

全新純電保時捷Cayenne與燃油、混合動力車型同步登場，其中最讓人眼睛一亮的，就是保時捷首度在SUV上推出「無線充電」選配系統。未來車主不必再摸索充電線、也不用安裝壁掛盒，只要把車停進車庫，充電就會自動開始，使用上比手機感應充電更直覺。

只要把車停進車庫，充電就會自動開始。（圖／PORSCHE提供）

兩個元件就能搞定

這套無線充電系統由地板充電板與車底接收模組組成，結構雖簡單，技術卻一點也不簡單。保時捷研發團隊強調，目前全球只有保時捷正式導入此類無線感應充電科技。首次使用時，車輛會像手機初次配對 PCM一樣與充電板交換密碼，避免竊電或誤用。充電板還內建 Wi-Fi，只要車子靠近就會自動連線，準備充電。

廣告 廣告

充電板內建 Wi-Fi，只要車子靠近就會自動連線，準備充電。（圖／PORSCHE提供）

停車到位就開始補電

駕駛在PCM介面可看到「綠點」與「綠圈」指引，只要綠點落在圈內就代表位置完美，充電板與車上感測器會自動校準距離。整套系統即使在12到18公分的距離下，還能維持超過90%能量傳輸效率，完全不輸壁掛式充電盒。只要拉起電子手煞車，車子就會安靜開始吸電，全程無須動手。

整套系統即使相隔12到18公分的距離，也能維持超過90%能量傳輸效率。（圖／PORSCHE提供）

無線充電又快又安全

無線感應的原理來自「感應耦合」，雖然不是新科技，但要讓SUV在合理時間內完成充電，需要更高效的能量轉換。保時捷將市電轉換成2,000V、85kHz的高頻交流電，使能量能在空氣中穩定傳輸，偏移量最多可容許10公分，技術彈性相當高。安全性也全面到位，偵測異物、動物、人員靠近時會立即暫停充電，避免金屬升溫或其他危險。

自動停車搭配無線充電

保時捷也在研究把自動停車與無線充電整合的進階功能。未來可能只需要在車庫前按下一個按鈕，車輛就會自己停好、開始補電，並在你下一次出發前完成充電，讓電動車生活真正做到「不用想、很輕鬆」。

更多三立新聞網報導

普發1萬變3萬！PGO威力125補助衝到3.2萬 油電機車「最低門檻入手潮」

【怎能不愛車】像概念車走入現實 7人座豪華休旅能越野

HHTD25／鴻海Model A百變設計驚呆 主打寬闊大空間！上市首發地日本

被山火吞沒卻奇蹟存活 福斯花2000小時拯救傳奇T2巴士

