不用插槍也能充電！保時捷新Cayenne推全球唯一SUV無線充電 停車就吸電
記者鍾釗榛／台北報導
全新純電保時捷Cayenne與燃油、混合動力車型同步登場，其中最讓人眼睛一亮的，就是保時捷首度在SUV上推出「無線充電」選配系統。未來車主不必再摸索充電線、也不用安裝壁掛盒，只要把車停進車庫，充電就會自動開始，使用上比手機感應充電更直覺。
兩個元件就能搞定
這套無線充電系統由地板充電板與車底接收模組組成，結構雖簡單，技術卻一點也不簡單。保時捷研發團隊強調，目前全球只有保時捷正式導入此類無線感應充電科技。首次使用時，車輛會像手機初次配對 PCM一樣與充電板交換密碼，避免竊電或誤用。充電板還內建 Wi-Fi，只要車子靠近就會自動連線，準備充電。
停車到位就開始補電
駕駛在PCM介面可看到「綠點」與「綠圈」指引，只要綠點落在圈內就代表位置完美，充電板與車上感測器會自動校準距離。整套系統即使在12到18公分的距離下，還能維持超過90%能量傳輸效率，完全不輸壁掛式充電盒。只要拉起電子手煞車，車子就會安靜開始吸電，全程無須動手。
無線充電又快又安全
無線感應的原理來自「感應耦合」，雖然不是新科技，但要讓SUV在合理時間內完成充電，需要更高效的能量轉換。保時捷將市電轉換成2,000V、85kHz的高頻交流電，使能量能在空氣中穩定傳輸，偏移量最多可容許10公分，技術彈性相當高。安全性也全面到位，偵測異物、動物、人員靠近時會立即暫停充電，避免金屬升溫或其他危險。
自動停車搭配無線充電
保時捷也在研究把自動停車與無線充電整合的進階功能。未來可能只需要在車庫前按下一個按鈕，車輛就會自己停好、開始補電，並在你下一次出發前完成充電，讓電動車生活真正做到「不用想、很輕鬆」。
更多三立新聞網報導
普發1萬變3萬！PGO威力125補助衝到3.2萬 油電機車「最低門檻入手潮」
【怎能不愛車】像概念車走入現實 7人座豪華休旅能越野
HHTD25／鴻海Model A百變設計驚呆 主打寬闊大空間！上市首發地日本
被山火吞沒卻奇蹟存活 福斯花2000小時拯救傳奇T2巴士
其他人也在看
導入碳化矽逆變器科技，BMW 新年式 i4 279 萬起發表上市！
全新BMW i4導入採用碳化矽（SiC）逆變器的新世代電能架構，不僅大幅提升能量轉換效率、帶來更長續航里程，更使性能旗艦i4 M60 xDrive一舉突破600匹馬力！本次共推出i4 eDrive40與i4 M60 xDrive兩款車型，建議售價分別為279萬元與333萬元。其中，i4 eDrive40 的最高續航里程提升至613公里，而全新i4 M60 xDrive更將最高續航里程提升至551公里、最大馬力推升至601匹，0到100 km/h加速縮短至3.7秒，展現更強悍的動力輸出與更優異的純電續航表現。2GameSome ・ 1 天前
台61線西濱新北段高架化動土 2028年完工
台61線西濱快速公路新北到苗栗路段平交路口改善工程新北段今天（22日）在林口動土，工程採高架立體化，工程總經費逾13.4億元，預計2028年8月完工，作為30公里高架化的第一段，串聯未來北台灣交通路網及西部走廊快速道路布局，也提升行車效率與行人安全，讓車輛通行可減省15分鐘，肇事件數每年約可減少38自由時報 ・ 22 小時前
失蹤迷途老人 萬華警熱心助返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局東園街派出所警員吳孟樵日前於廣州街與西園路二段路口，接獲計程車司機報 […]民眾日報 ・ 1 天前
聚焦區域均衡打市政牌 林岱樺挺進大旗美造勢力拼市長提名
民進黨將辦理初選民調，從賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑當中決定參選2026高雄市長。延續11月初首場在岡山造勢喊出3萬人支持的氣勢，林岱樺今日將挺進大旗美公共體育場，舉辦第二場大型造勢活動。她指出，這次參選市長初選的主軸是「以民為本、市民最大」。哪裡是最困苦的地...CTWANT ・ 1 天前
【怎能不愛車】911 GT3武裝升級 裝上套件變身合法賽車
保時捷向來不放過任何讓911更快的機會，GT3這款性能怪獸看似已經接近極限，但是由Manthey工程團隊加持後，又被挖出更多潛力。重點是完全不動引擎，全靠空力與底盤就能變更快，這點對車迷來說肯定相當有感。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
李四川民調領先 侯友宜：最重要是勤跑基層
[NOWnews今日新聞]立法院昨（21）日通過有「李四川條款」之稱的《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，再度引發外界對於台北市副...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
金馬62／范冰冰突襲典禮？知情人士曝「恐搭私人飛機來」 傳飯店被包下
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年不僅入圍名單戰況激烈，《大濛》《地母》《我家的事》《左撇子女孩》等多部強片全面開火，典禮本身的規模與話題也同樣升級。其中最受國際關注的焦點之一，落在以《地母》入圍影后的范冰冰身上。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 19 小時前