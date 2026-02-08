不用換眼鏡也能看清楚？ 首款雙效老花眼藥水即將問世
【NOW健康 辰蘊如／台中報導】美國食品藥物管理局近期核准全球首款雙成分老花眼藥水Yuvezzi，為飽受近距離閱讀困擾的中年族群帶來新選擇。這款結合卡巴膽鹼與酒石酸溴莫尼定的眼藥水，透過收縮瞳孔產生針孔效應改善近視力，藥效可維持長達8小時。臨床試驗顯示，患者在視力改善的同時，相較於單一成分配方更能減少眼睛發紅等不適反應，預計2026年第2季在美國上市。
40歲後的視力警訊 老花眼悄然來襲
台中童綜合醫院視網膜科楊啟蘭主治醫師指出，老花眼是人體自然老化的必經過程，全球約20億人深受其擾。當眼睛內部負責對焦的水晶體逐漸硬化，失去年輕時的柔軟彈性，加上控制水晶體形狀的睫狀肌力量衰退，眼睛便開始失去靈活調焦的能力。這個變化通常在40歲左右悄然展開，起初症狀並不明顯，多數人只是感覺閱讀時需要將書報拿得更遠，或者在光線不足的傍晚時分特別吃力。隨著時間推移，眼睛疲勞、酸澀、頭痛等症狀會越來越頻繁，尤其長時間使用手機或電腦後更為明顯。
度數隨年齡階梯式攀升 60歲後趨於穩定
楊啟蘭醫師表示，老花眼的度數變化呈現規律的階梯式增長。從40歲開始出現症狀後，大約每10年增加100度，50歲時約200度、60歲時達到300度左右。這個過程與配戴老花眼鏡與否無關，而是水晶體彈性持續流失的自然結果。值得注意的是，到了60至65歲左右，由於水晶體彈性已基本喪失殆盡，度數變化會明顯減緩並趨於穩定，眼鏡處方可能數年都不需調整。
楊啟蘭醫師建議40至60歲的族群，應每2至4年進行視力檢查並適時調整度數，才能避免眼睛過度疲勞引發頭暈、噁心等不適症狀。
