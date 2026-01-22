中部中心 / 李文華 彰化報導

為了搶打補助的皮蛇疫苗，彰化縣幾天前上演疫苗排隊之亂，縣府衛生局為了避免亂象再現，別讓長者在寒風中排隊，衛生局宣布調整規定，政策急轉彎，不再分批分流，1月26日當天會將剩餘4567名額一次全部釋出，而且會在下午發放號碼牌，吃飽飯後再來，老人家不用摸黑夜排。





不用摸黑排隊了！ 彰化皮蛇疫苗政策大轉彎

民眾排隊瘋搶皮蛇疫苗 造成亂象 縣府衛生局緊急調整排隊政策。（圖／翻攝畫面）





為了排隊預約搶皮蛇疫苗，不少長輩摸黑起大早排隊，火氣都上來，排隊排到火大，民怨四起，這是19日當天，在彰化搶排皮蛇疫苗的亂象讓民眾罵翻，也因為如此，縣府衛生局緊急調整政策，宣布26日下週一當天，會將剩餘的4567名額，統一全部釋出，不再分流分批

廣告 廣告





不用摸黑排隊了！ 彰化皮蛇疫苗政策大轉彎

縣府衛生局公告名額 ２６日開始下午１點半開始發號碼牌。（圖／翻攝畫面）





貼出公告，衛生所人員跟民眾解釋最新規定，26日當天會發放號碼牌，時間從下午1點半開始，也就是說，吃飽飯再來就好，白天也比較暖和。補助政策是由彰化縣府自購2萬劑疫苗，提供1萬名額，提供設籍彰化滿一年65歲以上長者兩劑接種，中低收入戶免費，一般長者只要自付6000元，餘額由縣府補助，也因為和市面上自費金額18000元差太多，造成排隊熱潮。另外，考量大城、芳苑、竹塘等偏遠地區交通不便，縣府保留該地區8成名額，讓設籍當地的長輩優先預約，讓有需要的長者都能順利施打。





原文出處：不用摸黑排隊了！ 彰化皮蛇疫苗政策大轉彎

更多民視新聞報導

彰縣府皮蛇疫苗施打優惠 現場限量搶翻爆衝突

流感進入流行期擴大公費藥劑免快篩 寒假出國旅遊這類族群及早拖打疫苗取得保護力

女童疑遭「蘋果病」B19病毒奪命 疾管署：若併發心肌炎致死率達3成

