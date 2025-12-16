不用晶片也能算量子？！ Atom Computing 揭中性原子奧秘

【緯來新聞網】今年七月，根據外媒報導指出，採用「中性原子」（neutral atom）作為量子位元的量子電腦，隨著技術成熟度提升，出貨量可望於 2035 年突破 7,000 台。業界普遍認為，中性原子量子電腦有望突破傳統量子架構在量子位元擴展上的瓶頸。本集緯來財經《投資聊一SHOT》邀請到，致力發展中性原子技術的美國量子新創公司 Atom Computing 產品長（Chief Product Officer）Mr. Justin Ging，分享 Atom Computing 的核心技術理念與對台灣量子發展的觀察。

Mr. Ging在節目中談到，Atom Computing的中性原子技術，是將單一原子放到精細聚焦的雷射光束(光鑷)中，使原子穩定存在於真空室內，再透過其他雷射來控制量子訊息。他指出，該技術利用原子的核自旋作為量子位元，不需要晶片與電線，只需透過光學操作即可進行控制。



在空間利用上，中性原子架構也展現高度優勢。Mr. Ging 表示，若將一百萬個量子位元放在一個葡萄柚大小的真空室，一百萬個量子位元的實際體積，僅相當於一粒沙子，空間利用效率極高。這樣的設計可同時控制大量原子，使中性原子量子電腦得以更快擴展規模，這也是業界看好該技術的關鍵原因之一。



談到外界關注的「量子優勢」（Quantum Advantage），也就是量子電腦能完成傳統電腦無法處理的運算任務，Mr. Ging 認為中性原子架構具備發展潛力，隨著系統規模持續放大，中性原子架構在未來五到六年內，有機會逐步邁向商業化應用。不過，他也坦言，實現這一目標仍須克服多項工程挑戰，包括雷射與光學系統的穩定性，以及大規模原子陣列的精準控制。



在軟硬整合與應用層面，Atom Computing 正與微軟(Microsoft)合作，從硬體架構到量子演算法進行整合，並透過 Azure 平台與 AI 工具 Copilot，降低量子運算的使用門檻。Mr. Ging 談到，分子模擬將成為量子技術最早落地的應用之一，涵蓋材料研發、新藥設計與化學流程優化等領域。



談到台灣的量子布局，Mr. Ging 認為，若要建立完整且具競爭力的量子生態，在本地建置量子電腦硬體將是關鍵。實體設備不僅有助於學術界與產業界進行實驗與應用測試，也能支援政府推動人才培育與相關政策，讓量子發展與國家策略同步推進。



