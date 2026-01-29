不用替身拍到全身是傷！傑森史塔森新片再挑戰極限自認「太過火」

傑森史塔森在《天眼浩劫》中上演多場救援戲碼。（車庫娛樂提供）

「地表最帥光頭」傑森史塔森（Jason Statham）主演新片《天眼浩劫》（Shelter）首映後收穫熱烈讚許，片中飾演一名隱居在蘇格蘭偏遠小島的男子，在拯救一名落海的女子之後，引發了一連串危險的事件，最終導致他的住處遭到襲擊，並迫使他面對自己的過往，還網羅《神鬼奇航2》比爾奈伊以及《星際大戰9》娜歐蜜艾基，在「爛番茄」獲得對動作片來說的75％高分好評。

該片體現了傑森史塔森全力以赴的態度，包含他迄今為止最艱難的一些動作場面，尤其是一場緊張刺激的海上救援戲，更是將他的耐力推向了極限，使拍攝變成了一場真正的體能挑戰，饒是曾為英國跳水選手的傑森史塔森都大喊不容易：「很吃力，水下拍攝很難拍出好看的效果，大家都知道穿著外套和靴子有多難游泳。」但史塔森也表示自己已經不會感到緊張了：「沒什麼好緊張的，我已經做這麼多年了。」

回憶自己漫長的動作生涯，史塔森承認：「我常常做得太過火。」他接著說道：「每當受傷的時候就會想『我為什麼要這樣，何不找替身演員來做就好。』脖子受過幾次傷，身上很多地方也受傷過，這會讓你想起自己犯過的錯。」但依然秉持著最敬業的態度：「既然開了頭，就要做到最好。我喜歡站在鏡頭前盡我所能，我多年來學習了各種不同技能，既然我具備拍攝這些複雜動作戲的技術，我就要全心投入。」

《天眼浩劫》的拍攝地本身即為電影重要的一環，導演雷克羅曼沃分享：「我不是很喜歡在棚內拍攝，我喜歡找一些實景，像《坎達哈行動》我們就跑去《阿拉伯的勞倫斯》拍攝地。當你身處這些場景，真實感就會油然而生，唯有真實的東西才能帶出真誠。所以我們在懸崖邊蓋了一座燈塔，100％是真的，你可以看到傑森其中一場很激烈的動作戲就是於燈塔進行反擊，我們都來真的。」

據外媒報導，《天眼浩劫》拍攝的小島為著名魔術師暨靈媒尤里蓋勒所有，尤里當時聲稱該座位於蘇格蘭東海岸的小島藏著古埃及寶藏，為電影的幕後加入了一些趣味。提到英國冷冽的沿岸是否增添拍攝難度，導演表示：「會，但我們盡力確保包含潛水員在內所有人都是安全的。傑森最棒的地方是他始終保持良好的體能狀態，動作戲能夠親自上陣。」《天眼浩劫》將於2月6日在台上映。

