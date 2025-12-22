不用會員也能買好市多商品 日本「再販店」拓商機

美式賣場好市多（Costco）俗又大碗，是許多家庭日常補貨的好去處。（圖／unsplash）





美式賣場好市多（Costco）俗又大碗，是許多家庭日常補貨的好去處，不過因為會員制度加上份量大，獨居人士想要買好市多的商品，似乎就有些不划算了。對此，日本有業者經營「再販業務」，購入好市多的商品後，再將其分成小包裝販售，讓即使沒有會員卡、一個人生活的人也能買到好市多的商品。而事實上，這類的銷售模式在台灣也能見到。

據日媒《中國新聞》報導，廣島市的進口商品公司Myu International，於去年2月開始經營「再販業務」，開設再販店「Chokotto Store」，將大份量的好市多商品拆分成小包裝販售，例如12捲入的紙巾分成3捲入、36入的麵包變成6入，讓一個人生活的人也能輕鬆購入。

報導指出，這類的再販店在日本逐漸擴展，探究其背景原因，主要是無需簽訂契約、容易進入市場，但競爭日益激烈，部分再販店不只賣好市多分裝商品，還希望加入在地名產，成為蒐集地方顧客需求、推廣在地商品的小型展示據點，努力發展不僅止於再販的經營模式。

事實上，類似的異業結盟在台灣也看得到，全家便利商店部分門市就有設立「好市多美式生活」專區，販售好市多的商品，內容涵蓋酒水、零食到生活用品，連線上商城也買得到，先前就曾引起網友熱議，雖然價格貴上不少，但如果只是應急、不常買的話，也是一個好選擇。

