不用植髮！台大團隊研究「20天生髮液」讓頭髮長回來 成果登國際期刊
掉髮在一定程度上屬正常情況，一般人每日約掉 50 至 100 根頭髮。但若大量或成片掉落，可能與壓力、癌症治療、缺鐵、甲狀腺異常、自體免疫疾病等相關。而禿頭的形成與基因與雄性荷爾蒙相關，毛囊會隨時間萎縮，使頭髮變短變細，最終停止生長，因此遺傳性掉髮會隨年齡逐漸加重。因此，若掉髮突然出現、呈現成片、伴隨頭皮搔癢灼熱或造成明顯心理困擾，應就醫諮詢。
台大團隊研發「可外用生髮精華」 小鼠實驗顯示有效
根據「dailymail」報導指出，臺大研究人員研發出一種可直接塗抹於皮膚、在小鼠身上能恢復毛髮生長的潛力精華液。在實驗中，這種精華液能刺激皮膚內的脂肪細胞，進而再生毛囊。
研究團隊指出，精華液所含的脂肪酸為天然來源，且不會刺激皮膚。未來，它可能以一般外用保養品的形式上市供人使用。
臺大醫院醫學研究部主任林誠然教授表示，他曾在自己的腿部使用過此產品的初期版本：「我將這些溶於酒精的脂肪酸塗在大腿上連續三週，結果確實促進了毛髮再生。」
皮膚受刺激 可啟動毛髮再生機制
林教授與研究團隊已知曉，皮膚表層受刺激或受傷會促進過度毛髮生長，這種現象稱為「多毛症」。儘管人類在演化過程中失去了身體大部分濃密毛髮，但證據顯示，我們仍保留毛髮再生的能力。
研究者將剃毛後的小鼠背部塗抹刺激物十二烷基硫酸鈉以誘發濕疹。約 10 到 11 天後，受處理的皮膚區域開始長出新毛髮；相反地，未受刺激的小鼠並未重新長毛。
研究者表示，刺激物會引導免疫細胞進入皮下脂肪層，促使脂肪細胞釋放脂肪酸，這些脂肪酸被毛囊幹細胞吸收後便會觸發毛髮生長。研究刊登於《Cell Metabolism》。
不需刺激皮膚 直接塗抹脂肪酸也能生髮
接著，研究團隊希望了解在無刺激情況下脂肪酸是否仍有效，因此將油酸、棕櫚油酸等脂肪酸溶於酒精製成精華液。結果顯示，即使不造成皮膚刺激，塗抹脂肪酸精華液仍能促進毛髮再生。
團隊已申請專利，並計畫在人類頭皮上測試不同濃度，未來有望商品化，但上市時間與價格尚未確定。
天然來源、具安全性 但仍需進入臨床試驗
林誠然教授表示，油酸與棕櫚油酸大量存在於人體脂肪組織與多種植物油中，安全性高。目前在實驗室的人類毛囊模型與林教授本人的腿部試用中，都已觀察到良好反應，且預期不會有嚴重副作用。
研究團隊強調，仍需更大規模的人體臨床試驗以確認安全性與效果。
研究結論指出，外用單元不飽和脂肪酸能促進毛囊活化，其天然來源與安全性顯示其在未來掉髮治療上具有相當潛力。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
