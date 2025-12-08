不用每天打針？外用胰島素治療「可望10年問世」

特殊滲透性聚合物讓胰島素能經皮膚進入血液，為糖尿病治療開創新篇章。《自然》期刊於今年十一月二十日刊登的研究顯示，這項技術首次成功在動物實驗中以外用方式投藥，穩定血糖功能可持續十二小時，且未出現不良反應，為糖尿病患者帶來非侵入性治療的新希望。

自胰島素問世以來，所有給藥方式都必須仰賴皮下注射或輸注，對需長期每日多次注射或懼怕針頭的患者而言，心理與生活負擔沉重。 （示意圖／Pixabay）

全台約有二百多萬名糖尿病患者，盛行率高達一成。根據《中時新聞網》報導，糖尿病衛教學會理事長歐弘毅指出，自胰島素問世百餘年來，所有給藥方式都必須仰賴皮下注射或輸注，對需長期每日多次注射或懼怕針頭的患者而言，心理與生活負擔沉重。

「這項研究為非侵入性胰島素治療開啟了全新可能性。」歐弘毅表示，研究中使用的特殊滲透性聚合物（OP polymer）能讓胰島素透過皮膚吸收進入血液，若未來能實現外用方式給予胰島素，將大幅降低治療障礙，提高病友接受度，這也是此研究受到高度關注的主因。

從實驗室到臨床應用之間，仍有漫長路程需要跨越。歐弘毅提醒，目前這種聚合物僅在小鼠與迷你豬身上進行測試，雖然研究結果顯示胰島素能有效穿透皮膚並降低血糖，但要發展成為可供病人使用的治療方式，至少還需經過完整的藥物動力學研究、反覆使用的皮膚安全性評估、人類皮膚吸收差異測試等多項驗證。

「從研究到臨床應用，時間往往以『數年』計算。」歐弘毅解釋，此外還需進行不同體型與族群的劑量調整，以及多階段的臨床試驗。若一切順利，真正能應用到臨床可能也是五到十年後的事。

這項技術仍面臨幾個需謹慎面對的限制。歐弘毅表示，外用胰島素的血中濃度變化曲線介於速效與中長效之間，呈現類似「混合型」的吸收特性，未來臨床上如何精準調整胰島素劑量、避免低血糖風險，仍需透過人體試驗進一步釐清。

