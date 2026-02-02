不用沙茶一樣香！營養師分享火鍋沾醬改加「5物」：促進循環還抗發炎

營養師呂美寶分享，選對沾醬，不僅能讓火鍋更美味，也能兼顧低鈉、促進循環與抗發炎。（翻攝自臉書食物的力量．呂美寶營養師）

隨著天氣轉冷，火鍋也成為冬季聚餐首選，營養師呂美寶分享，選對沾醬，不僅能讓火鍋更美味，也能兼顧低鈉、促進循環與抗發炎。她建議以蔥花、蒜泥、生辣椒作底，再加入大量白蘿蔔泥和薑絲，加上少量醬油與白醋提味，即可打造香氣足、熱量低又暖身的健康火鍋沾醬。

火鍋醬料怎麼調配？ 營養師推薦加5物

營養師呂美寶在臉書粉專「食物的力量．呂美寶營養師」分享，火鍋若選擇優質蛋白質與大量蔬菜，原本就是營養豐富的一餐，而沾醬更是「吃火鍋的重頭戲」。她推薦醬料加5物，就算不放沙茶，也能吃起來一樣香，對身體更友善：

蔥花、蒜泥與辣椒：含天然硫化合物與辣椒素，有助於抗發炎與促進循環。 大量蘿蔔泥：生白蘿蔔有蘿蔔硫素（不是現磨的，含量會打點折扣），加上口感清爽、熱量低又有飽足感，還能減少醬汁鹹度。 薑絲：可以暖身、幫助循環，適合手腳容易冰冷、體質偏寒者。

在調味上，呂美寶營養師建議只加少量醬油和白醋提味，鈉含量較低，避免隔天水腫，也讓身體更輕鬆。

