不用煮也能吃！醫師大讚玉米筍「無農藥又營養」早餐必備

減重關鍵在於均衡飲食，首要條件是攝取足夠蔬菜量，而玉米筍因其營養豐富且幾乎不含農藥，成為理想的早餐蔬菜選擇。新陳代謝科醫師蔡明劼更推薦玉米筍作為忙碌現代人的早餐必備食材。

減脂需要均衡飲食，而均衡飲食的第一步就是「吃到足夠的蔬菜量」。 （示意圖／Pixabay）

蔡明劼醫師在臉書分享，減脂需要均衡飲食，而均衡飲食的第一步就是「吃到足夠的蔬菜量」。針對現代人早餐時間緊迫的問題，他建議可選擇不需烹煮、能快速上桌的食材，如小黃瓜、牛番茄及玉米筍。其中，小黃瓜洗淨即可食用，牛番茄切兩半就能入口，而玉米筍則是他個人最常選擇的早餐蔬菜來源。

根據農業部經營的農業兒童網資料，玉米筍實際上是玉米的幼苗階段，與成熟玉米相比，口感和營養成分有明顯差異。玉米筍不同於屬於澱粉類的玉米，它被歸類為蔬菜類食物，具有低熱量、低碳水化合物的特點，且營養價值極高。玉米筍富含鉀、鐵、硒、多種維生素（B1、B2、B6、C及E）、胡蘿蔔素、蛋白質、脂肪、葉酸及膳食纖維等營養素。

玉米筍不同於屬於澱粉類的玉米，它被歸類為蔬菜類食物，具有低熱量、低碳水化合物的特點。 （示意圖／Pixabay）

蔡明劼醫師也分享了自己的食用方式，他習慣在大賣場購買一大包冷凍玉米筍，每次燙一小鍋後放入冰箱保存，每天早上直接取出數根搭配早餐食用，完全不會感到麻煩。由於玉米筍口感脆嫩，整根都可食用，成為忙碌生活中的便利健康選擇。

