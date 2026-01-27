不用特別約「李劉會」？ 李四川談劉和然：我們常在行政院見面

新北市長選戰國民黨人選遲遲未能拍板定案，目前民調遙遙領先的台北市副市長李四川今（27）日上午出席市政會議前，再度遭媒體追問與另一名有意參選的新北市副市長劉和然會面議題，他僅簡短回應「有啦，我們在行政院時常見面」後便快步離開現場。

台北市副市長李四川。（資料圖／中天新聞）

目前藍營陣營中，劉和然已明確表態投入選戰，但民調支持度最高的李四川至今仍未正式表態參選意願。劉和然日前曾公開表示，希望能與李四川當面會談討論選情。李四川今天在北市府市政會議前接受媒體訪問時，針對外界關注的「李劉會」議題，僅表示雙方在行政院院會時經常碰面。

當記者進一步追問李四川日前赴美返台前，是否有先與新北市長侯友宜見面時，李四川僅回應「謝謝」二字，隨即快步離去，未多做說明。

新北市副市長劉和然有意挑戰新北市長選戰。（資料圖／中天新聞）

李四川近日結束美國行程返台，26日在輝達總部「星艦3.0」落腳北士科的都審會後受訪時曾表示，他本人從未主動爭取新北市長這個位子，但若黨有需要的話，他願意去承擔這個責任。

李四川當時強調，無論是劉和然或是新北市長侯友宜，大家在行政院院會時都經常見面，「沒有一定要決定一個時間見面」。他認為選舉最重要的還是要取得勝利，這個部分應該交給黨來進行協調整合。

