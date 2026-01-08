不用特別買有機！15蔬果農藥殘最少 營養師揭正確清洗4步驟

（示意圖／李宗明攝）

為了吃得健康，有不少人會特地購買「有機」的蔬果，美女營養師高敏敏指出，其實不用多花錢特地買有機的，也能吃得安心！美國環境工作組織（EWG）日前公布2025年最乾淨蔬果排行榜，玉米和洋蔥等常見食材就在前5名。高敏敏也分享正確清洗蔬果4步驟，把殘留農藥清洗後再食用最安心。

營養師高敏敏今（8）日在臉書分享最新食安提醒，指出部分蔬果因農藥殘留量極低，民眾不必一定購買「有機」才能安心食用。高敏敏營養師引用美國環境工作組織（EWG）公布的2025年度「CleanFifteen 最乾淨蔬果排行榜」，針對47種常見蔬果檢測後，整理出農藥殘留最少的前15名，供民眾選購時參考。

榜單顯示，2025年排名依序為鳳梨、玉米、酪梨、木瓜、洋蔥、冷凍甜豌豆、蘆筍、高麗菜、西瓜、花椰菜、香蕉、芒果、紅蘿蔔、香菇及奇異果。高敏敏表示，這些食材普遍外皮較厚或食用部位受保護，較不容易殘留農藥，但仍不代表可直接食用，適當清洗相當重要。

而高敏敏營養師提醒，若長期攝入高殘留農藥食物，可能影響心血管健康、降低男性精子品質、傷害女性卵巢功能，甚至提高乳癌與第二型糖尿病風險；孕婦與嬰幼兒因生理系統尚未成熟，更屬高風險族群。另外，高敏敏也補充說，美國市售玉米與木瓜部分屬基因改造品種，若介意基改食品，建議留意「非基改」標示。

最後高敏敏營養師也分享正確清洗蔬果4步驟，先洗手20秒，再以流動清水沖洗食材2次，接著切除食材腐壞部位，最後將食材擦乾後再料理；她也把以上步驟整理成8字口訣「要煮再洗、先洗後切」，強調只要做好清洗與處理，日常餐桌仍能吃得安心又健康。

