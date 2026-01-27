不用狂切分頁！Claude把Slack、Canva、Figma⋯都搬進聊天室，AI將正式接管日常工作流？
重點一 ：Anthropic 推出 Claude 互動應用，將 Slack、Canva、Figma、Box 等工作工具直接搬進聊天介面，強化企業級 AI 工作流程整合。
重點二 ：新功能建立在開放標準 MCP 與 MCP Apps 之上，讓第三方開發者能為各種 AI 產品打造可互動的工具介面。
重點三 ：互動工具現已對 Pro、Max、Team、Enterprise 用戶開放，未來將擴充至 Salesforce、Claude Cowork 等場景，瞄準企業協作與工作流重塑。
Anthropic 宣布，旗下生成式 AI 助理 Claude 現在可在對話介面中直接開啟並操作多款主流工作工具，從 Asana 專案管理、Slack 訊息編輯，到 Figma 圖表繪製、Hex 數據分析，都能在同一個視窗完成。
換言之，使用者不必再在分頁或應用程式間來回切換，而是將 Claude 當成「工作主控台」，邊對話邊操作工具，大幅降低上下文切換成本。
過去 Claude 已能透過「工具調用」替使用者在第三方服務中執行動作，但多半以背景 API 方式進行，使用者較難即時看見系統怎麼操作、結果長什麼樣。這次更新的關鍵在於：工具本身會以互動式介面嵌入對話之中，使用者可以即時預覽內容、調整設定，甚至與 Claude 一起協作完成任務。
Anthropic 在公告中舉例，使用者可以在同一串對話裡，請 Claude 將聊天內容轉成 Asana 專案與任務、在 Slack 中產生並格式化訊息草稿，再用 Figma 或 FigJam 把文字想法轉成流程圖或甘特圖，整個過程不需要離開 Claude 介面。
對已高度倚賴 SaaS 工具的團隊來說，這種「把工具搬進 AI 助理裡」的方式，有望重塑日常協作與專案管理的流程。
MCP 與 MCP Apps 角色升級
這波互動工具的技術基礎來自 Anthropic 先前開源的 Model Context Protocol (MCP)。MCP 是一套用來連接工具與 AI 應用的開放標準，讓開發者可以用一致的方式，將資料庫、內部系統或雲端服務接到不同的模型與前端產品上。
這次同步亮相的 MCP Apps，則是 MCP 的一項新擴充，負責定義如何在支援的 AI 產品內呈現「可操作的 UI 介面」。
換言之， MCP 解決的是「模型如何連到工具」，而 MCP Apps 則進一步回答「工具如何以互動界面出現在 AI 裡」。 Anthropic 強調，這項設計並不限於 Claude，本質上任何支援 MCP 的 AI 產品，都有機會透過 MCP Apps 引入可視化、可操作的工具元件。
對開發者來說，這代表只要實作一次 MCP/MCP Apps 伺服器，就能服務多個 AI 前端，而不必為每一家 AI 平台各寫一套整合。對企業來說，則有利於在安全與合規前提下，把內部系統與私有工具標準化接入不同 AI 助理，避免被單一供應商鎖死。
Anthropic 也在文中點出，他們希望透過開放標準，替整個生態系提供一套共通的「工具協定」，而不只是替自家產品增加功能。
鎖定企業工作流！
在商業化落地方面，Anthropic 表示，這批互動工具目前已在網頁版與桌面版 Claude 上線，開放給 Pro、Max、Team 與 Enterprise 方案使用者，並計畫後續導入新推出的工作協作產品 Claude Cowork。使用者可前往 Claude 的應用程式目錄，連接想要整合的App項目，即可在對話內呼叫對應工具。
目前官方列出的互動工具，涵蓋多種常見工作場景：
在 Amplitude 與 Hex 中提問數據問題並互動調整圖表與表格；
在 Asana 與 monday.com 之間建立與更新專案、指派任務、追蹤進度；
在 Box 搜尋並預覽文件，再就內容向 Claude 提問；
透過 Clay 進行公司與聯絡人研究並撰寫客製化開發信；
在 Canva 內即時微調簡報設計。
Slack 則提供對話搜尋、訊息草稿生成與格式化預覽，讓使用者在送出前就能在 Claude 裡先確認成品。
Anthropic 也預告，將與 Salesforce 推出更深度整合。未來透過 Salesforce 的 Agentforce 360，企業可把 CRM 與其他企業系統的脈絡帶入 Claude，讓團隊在單一介面上完成推理、協作與行動。
隨著 Claude Cowork 也計畫支援互動工具，Anthropic 顯然是以「AI 助理＝工作流中樞」為定位，試圖在企業市場中搶佔新一代工作平台的角色。
延伸閱讀：這隻「AI龍蝦」讓Mac mini賣到缺貨！Clawdbot是什麼？跟ChatGPT、Gemini有何不同？要收費嗎？
資料來源：Anthropic
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
