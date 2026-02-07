不用瘦很多也有用！ 醫認證「做這1事」肝臟脂肪真的會降
「健檢報告上寫著脂肪肝，我還以為只是吃太油而已。」45歲的張先生體重從80公斤降到73公斤後，再次檢查時發現肝功能指數明顯下降， 這正是減重帶來的正面效果。根據肝病防治學術基金會2024年全台免費腹部超音波篩檢顯示，台灣脂肪肝盛行率高達53.3％，相當於每兩人就有一人面臨這項健康警訊。
脂肪肝為代謝共病無特效藥 減重改善發炎同時降低肝功能指數
雙和醫院家庭醫學科陳信儒主任表示，脂肪肝不只是肝臟問題，更是代謝症候群的共病症 ，若任其發展可能演變成肝炎、肝硬化甚至肝癌，同時也會增加心血管疾病風險。目前臨床上針對脂肪肝並無核可的特效藥物，生活型態的改變仍是最根本的解方。
此外，減重不僅能改善生活品質，當體重減輕達一定比例時，還能顯著降低肝功能指數（如ALT），並改善肝臟的脂肪變性、發炎細胞浸潤以及肝細胞氣球樣變性，這對緩解非酒精性脂肪肝炎至關重要。
逆轉脂肪肝需飲食與運動並進 規律運動3個月有助減少肝臟脂肪堆積
飲食與運動的調整並不複雜，關鍵在於持之以恆。飲食方面建議採取熱量控制，將每日攝取熱量減少約30％，並增加蛋白質比例、選擇橄欖油與魚類等不飽和脂肪酸，同時攝取富含纖維的蔬果。運動則建議每週進行3至4次有氧運動，如快走或慢跑。
陳信儒主任提醒，持續規律運動3個月以上，即便體重未大幅下降，也能有效減少肝臟脂肪堆積；若能進一步結合阻力訓練增加肌肉量，則能提升基礎代謝率，讓減重效果更加持久。脂肪肝雖盛行，但只要從今天開始實踐科學減重，肝臟健康就有機會重新啟動。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：motionelements）
延伸閱讀：
·脂肪肝怎麼吃都沒改善？營養師點名「這1類吃太少」 冷凍地瓜也有用
·沒吃很油也得脂肪肝？醫曝「這1食物」更可怕 你每天默默吃很多
其他人也在看
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
番茄不是吃了就好！醫曝「關鍵2步」讓營養全吸收
生活中心／林依蓉報導番茄裡的茄紅素好處多，但若吃法不對，營養恐大打折扣。營養醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文指出，番茄裡的茄紅素能降低罹癌風險、保護血管並延緩老化，不過光吃番茄並不保證能讓功效發揮，關鍵在於烹調方式是否正確。他也特別分享3道家常的蕃茄料理，教民眾完整攝取番茄的抗氧化力。
狄志為赴日旅遊突發高燒癱軟！靠一平台獲救 醫揭出國「保命藥物清單」
資深媒體人狄志為日前赴日旅遊卻突發疾病，嚴重高燒、全身癱軟，所幸透過海外緊急就醫，症狀緩解。他在臉書上分享自己海外就醫經驗，奉勸出國前最好備妥常用藥物。醫師提醒，海外就醫沒有台灣方便，出國前要注意當地
鼻竇炎奪命 高中生「感染至顱內」蓄膿急開腦搶救身亡
【緯來新聞網】一名高中男學生因發燒、全身不適持續5天未改善，被家人送往急診後，發現為嚴重鼻竇炎感染擴
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
肚痛送急診竟「腸子全爛」！隔天不治身亡 醫嘆：上班像在走鋼索
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導臉書粉專「急診醫師碎碎唸」近日分享一起急診案例，一名患者因劇烈腹痛、冒冷汗送醫，醫療團隊即時介入並安排手術，最...
高中生鼻竇炎「蓄膿感染大腦」 緊急開顱仍搶救無效！
一名高中男生發燒5天，但精神狀況非常差，醫師察覺有異緊急進一步檢查，發現竟是鼻竇炎感染大腦，雖然緊急進行開顱手術，但為時已晚最終不治。醫師提醒，兒少發燒最關鍵的警訊並非「有沒有退燒」，而是「退燒後精神有沒有恢復」。家長若發現孩子發燒已2、3天，服用退燒藥後雖有退燒，卻仍精神萎靡、反應遲鈍，應快到大醫院檢查。
再這樣沾恐洗腎！醫點名「這5種調味料」要少碰 醬油膏、番茄醬都上榜
台灣飲食習慣「無醬不成餐」，黑白切、火鍋、乾麵、蛋餅，總要搭配醬油膏、沙茶醬或甜辣醬才覺得夠味。腎臟專科洪永祥醫師提醒，部分市售醬料的鈉、磷、鉀等含量較高，還有糖分、脂肪，慢性腎衰竭的腎友長期過量攝取可能讓腎功能持續受損、甚至走向洗腎，應謹慎食用。他也建議可改吃天然辛香料、香草等，為美食增加風味的同時也能保護腎臟健康。 醬料為何傷腎？醫師引述研究說明 有這些病況更應注意 洪永祥醫師說明，根據 2022 年發表於國際權威期刊《高血壓》（Hypertension） 的大規模研究顯示，長期攝取過量鈉離子，會導致腎內動脈壓力上升，損傷腎小球的過濾功能，對慢性腎病患者而言，可能加劇對腎臟的傷害。2021年《腎臟營養雜誌》一項研究則顯示，天然食物（如豆類、肉類）中的有機磷吸收率約四到六成，但加工醬料中常見添加「無機磷」，人體吸收率幾乎接近百分之百。腎臟排磷能力不佳的患者，可能引發「高磷血症」，導致血管鈣化。此外，也有不少番茄醬、甜辣醬為了口感，加入大量砂糖或高果糖漿，高糖對合併糖尿病的腎友更是雙重打擊。2023 年《美國腎臟病學會臨床雜誌》研究指出，高果糖攝取可能誘發尿酸上升，進一步促進腎臟間質纖
2026「皮蛇/帶狀皰疹疫苗」全台13縣市補助懶人包：副作用、種類比較、誰該打
不少人一聽到「皮蛇（帶狀皰疹）」，腦中浮現的不是紅疹，而是痛到睡不著、連衣服摩擦都受不了的經驗。常有患者形容：「那不是普通的痛，是一路痛進神經裡。」帶狀皰疹不只出現皮膚問題，更可能留下長期神經痛後遺症。隨著年齡增加、免疫力下降，發作風險也會跟著升高。這幾年「皮蛇疫苗」逐漸成為熱門預防選項，但也讓許多......詳全文
過年零食吃堅果最健康？醫警告這2款吃多恐發炎
生活中心／杜子心報導過年快到了，不少人買年貨時一定會順手帶幾包堅果回家當零食，認為邊看電視邊吃既解饞又健康，不過堅果真的怎麼吃都養生嗎？減重醫師蕭捷健提醒，研究發現每週吃超過7次堅果的人，整體死亡率可降低20%，但前提是要選對種類。若目的是抗發炎、保護心血管，應多吃富含Omega-3脂肪酸的核桃、夏威夷豆、亞麻籽與奇亞籽；反而最多人常吃的杏仁、腰果幾乎不含Omega-3，吃多不但無法改善發炎狀況，還可能讓身體長期處於慢性發炎狀態。
甲狀腺數值正常卻疲勞掉髮？恐是「橋本氏甲狀腺炎」警訊
不少民眾明明控制飲食、規律運動，體重卻始終卡關，每天醒來仍覺疲憊，頭髮掉得比以前多，腸胃蠕動變慢、容易便秘，也常感到手腳冰冷。營養師呂美寶指出，除了胰島素阻抗需要評估，甲狀腺荷爾蒙也是關鍵角色，卻經常被低估。
陳宗彥驚傳二度「腦溢血」住加護病房 醫：出血性中風致死率高、預後差異大
前行政院發言人、防疫五月天成員之一陳宗彥近日驚傳再度發生「腦溢血」，目前已緊急住
小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染
農曆新年將至，許多男性忙完大掃除後，也想順便幫下半身「除草」。泌尿科醫師陳鈺昕提到，近日診間出現一連串除毛災情，不少男性除完毛後，皮膚紅腫如「紅豆冰」，甚至引發連鎖感染。對此分享3個除毛後常見的感染病症，私密處一旦出現紅、腫、痛、搔癢、膿包等症狀，不要自行擦藥或服藥處理，建議儘速就醫。
害怕失智可以做什麼？中醫建議吃這4種食物 早上起床做一動作
中年人最害怕的疾病，除了癌症之外，最擔心會不會成為失智症候選人。健康主播鄭凱云邀請中醫師林舜穀在《如果云知道》節目中，分享透過飲食和穴道保健，預防失智症找上門的2大祕訣。 中醫師林舜穀指出，預防
陳宗彥最新病況曝光！傳腦溢血今二次開刀 手術已完成
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥日前傳出腦溢血緊急送醫，在台北馬偕醫院治療，4日緊急進行第一次手術治療，今（6）日再度進行第二次手術，歷時近三小時完成，術後已轉回外科加護病房持續密切觀察。
牙齒在搖先別慌！醫教你判斷「還有沒有救」 錯過這時機可能真的得拔
突然發現牙齒在晃動，不少人可能開始擔心牙齒是不是要被拔掉了，如果再加上疼痛、長膿包更是讓人痛不欲生！牙科翁榜醫師分享，他在牙周科門診也常收到患者詢問「牙齒會搖，還有救嗎？」他說明，牙齒搖動並不等於一定要拔掉，是否能保留，考量關鍵在「搖動程度」以及「有無及早接受治療」。若能在輕微搖動時就介入，經評估和治療，牙齒恢復穩定的機會也相對較高；但牙齒已明顯搖動，還伴隨牙齦紅腫、化膿或疼痛等，則較嚴重，這時比起勉強保留，可能也應將拔牙納入選項。 牙齒搖動用手指輕推判斷 程度不同治療策略也不同 翁榜醫師解釋，牙齒搖動可依嚴重程度分為三個級別，民眾若面對類似情況，可以用乾淨的手指感受搖動程度、先自我判斷，並積極尋求治療： 第一級：輕微搖動（搖動幅度0.5至1mm）用手指輕按時可以感受到些微晃動，但肉眼相對不易察覺，可能只有刷牙出血等輕微症狀。「這就像房子的地基剛開始鬆動，需要及時補強。」翁榜醫師表示，這階段是黃金治療期，經醫師評估、接受完整的牙周基礎治療，包括深層牙結石清除、改善口腔清潔習慣，再配合定期追蹤，臨床觀察顯示多數可恢復穩定。第二級：中度搖動（搖動幅度小於1mm，僅橫向）用手指輕推已能清楚看
瘦瘦針爆集體訴訟！美數千人控胰臟炎、肺栓塞
瘦瘦針爆集體訴訟！美數千人控胰臟炎、肺栓塞
高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿感染大腦 開顱搶救仍病逝
台北一名高中生從未有過重大病史，日前只是輕微發燒，後來開始頭痛，拖了5天之後全身無力，被家人帶到醫院急診，醫生仔細檢查後，發現高中生是鼻竇炎造成蓄膿，量大到擠到大腦進而感染，連腦部中線都被大量的膿給擠歪了！醫師團隊緊急為高中生進行開顱手術搶救，但最後仍迎來不幸的結局，沒能救回高中生的性命。