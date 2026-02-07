不用瘦很多也有用！ 醫認證「做這1事」肝臟脂肪真的會降

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「健檢報告上寫著脂肪肝，我還以為只是吃太油而已。」45歲的張先生體重從80公斤降到73公斤後，再次檢查時發現肝功能指數明顯下降， 這正是減重帶來的正面效果。根據肝病防治學術基金會2024年全台免費腹部超音波篩檢顯示，台灣脂肪肝盛行率高達53.3％，相當於每兩人就有一人面臨這項健康警訊。



脂肪肝為代謝共病無特效藥 減重改善發炎同時降低肝功能指數



雙和醫院家庭醫學科陳信儒主任表示，脂肪肝不只是肝臟問題，更是代謝症候群的共病症 ，若任其發展可能演變成肝炎、肝硬化甚至肝癌，同時也會增加心血管疾病風險。目前臨床上針對脂肪肝並無核可的特效藥物，生活型態的改變仍是最根本的解方。

此外，減重不僅能改善生活品質，當體重減輕達一定比例時，還能顯著降低肝功能指數（如ALT），並改善肝臟的脂肪變性、發炎細胞浸潤以及肝細胞氣球樣變性，這對緩解非酒精性脂肪肝炎至關重要。



逆轉脂肪肝需飲食與運動並進 規律運動3個月有助減少肝臟脂肪堆積



飲食與運動的調整並不複雜，關鍵在於持之以恆。飲食方面建議採取熱量控制，將每日攝取熱量減少約30％，並增加蛋白質比例、選擇橄欖油與魚類等不飽和脂肪酸，同時攝取富含纖維的蔬果。運動則建議每週進行3至4次有氧運動，如快走或慢跑。

陳信儒主任提醒，持續規律運動3個月以上，即便體重未大幅下降，也能有效減少肝臟脂肪堆積；若能進一步結合阻力訓練增加肌肉量，則能提升基礎代謝率，讓減重效果更加持久。脂肪肝雖盛行，但只要從今天開始實踐科學減重，肝臟健康就有機會重新啟動。

