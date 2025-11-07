不用的插頭快拔！專家曝「5大吃電怪獸」別讓錢傻傻浪費

國際中心／游舒婷報導

為了節省電費，有些人會把不需要使用的插頭拔掉，但是這樣真的有效嗎？有日本報導就統計出4大吃電怪獸，專家就分析，有些電器建議在不使用時拔掉插頭，但有些則不建議，拔掉插頭反而會影響日常生活。

拔除不常用的插頭真的省電嗎？（圖／資料照）

日媒《financial field》報導指出，根據日本資源能源廳的數據，每戶家庭的總耗電量中，約有5.1％來自待機電力，主要的耗電電器有瓦斯熱水器、暖爐、電視、冷氣機、電話機。

專家建議，可以拔掉不用插頭的電器如下：

1.電視。外出或長時間不看時，建議直接關閉主電源並拔掉插頭。但要注意的是，部分電視機拔掉插頭後，錄影預約等設定可能會遺失，重新插電後需要再次設定。

2.桌上型電腦。不使用時應關機並拔掉插頭。若因遠距工作等原因不便拔除，可多利用「睡眠模式（或休眠模式）」來維持工作狀態，同時進入省電待機狀態。

3. 冷氣機／空調。在非使用季節（如冬季不開冷氣、夏季不開暖氣）時，可以拔掉插頭。這是因為冷氣機隨時待機準備接收遙控器信號，會持續消耗電力。要特別注意，長時間斷電後初次啟動，建議先插上插頭靜置4至8小時，讓冷氣機內部先行通電穩定，可以避免故障。

而專家建議建議「保持通電」的電器清單則有：

1.冰箱／冷凍庫：為了維持食品品質與安全，建議不要拔掉插頭，一旦斷電溫度無法維持，會導致食品腐敗或變質。

2.Wi-Fi路由器：拔掉插頭會導致家中所有裝置無法連網，影響日常生活（除非是長時間出遠門才考慮拔除）。

3.微波爐：大部分現代微波爐在熄滅顯示時，待機電力極低，節電效果微乎其微，故不必特意拔除。

