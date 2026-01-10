不用直上Ultra了？Galaxy S26隱私螢幕傳下放Plus
【記者趙筱文／台北報導】三星下一代旗艦手機Galaxy S26系列的「隱私螢幕（Privacy Display）」功能，先前多次被外媒點名可能是Galaxy S26 Ultra的專屬亮點，不過最新爆料顯示，這項主打防偷看的功能，似乎不只高階機型才能用。
三星正在開發的「隱私螢幕」功能，早在去年就曾被外媒多次透露於One UI 8.5的洩漏版本中被發現，該功能主打在公共場合使用手機時，降低旁人偷看螢幕內容的風險。更指出該功能會隨Galaxy S26系列登場，但是否僅限於Ultra版本，一直沒有明確答案。
現最新來自爆料網站SammyGuru的線索則指出，該團隊日前透過模擬裝置身分的方式，讓手機「偽裝」成Galaxy S26 Plus，並成功在三星更新後的Tips教學App中，找到與先前Galaxy S26 Ultra相同的「Privacy Display」功能卡片。從畫面來看，不論是功能說明文字或動畫示意，都與Ultra版本曝光內容一致。
這也意味著，三星原本可能被視為S26 Ultra賣點之一的隱私螢幕功能，未來有機會下放至S26 Plus，甚至成為多款機型共用的新功能。不過，報導也提醒，目前發現的內容仍屬於早期內部測試軟體，最終是否真的會在S26 Plus上正式推出，仍有變數，三星後續也可能調整功能配置。
若隱私螢幕確定不再是Ultra獨享，對一般消費者而言，未來選購Galaxy S26系列時，或許不必為了這項功能硬上最高階版本，產品定位與價格策略也可能因此出現變化，後續發展值得持續關注。
