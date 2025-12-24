「不用看他國臉色！」小野田紀美1句話回擊親中提問 台網封「日版梁文傑」

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論持續引發討論，日本內部也出現支持與反對的不同聲音。經濟安全保障擔當大臣小野田紀美於23日例行內閣會議時接受媒體提問，被問及是否應要求首相在相關議題上「節制發言」時，她明確回應「完全沒有這種想法」，態度相當堅定，片段傳回台灣，不少網友認為她的直球回應風格，讓人想到陸委會副主委梁文傑在記者會的表現。

經濟安全保障擔當大臣小野田紀美於23日例行內閣會議時接受媒體提問，被問及是否應要求首相在相關議題上「節制發言」時，她明確回應「完全沒有這種想法」，態度相當堅定。（圖／美聯社​​）

記者會中，一名日本記者提問指出，日中關係目前處於緊張狀態，已影響觀光與經濟，連貓熊也須歸還，質疑政府是否應為改善關係而收斂發言。對此，小野田紀美直球表示「完全沒有這種想法」並補充道，作為一個國家，清楚表達自身立場至關重要，「我們不應該去看他國的臉色，而是應該確實地述說自己的主張，我認為今後也應該繼續堅持這樣做。」該記者最後以帶有諷刺意味的語氣總結，稱理解她的立場是「即便造成經濟損失也無所謂」，結束提問。

相關問答片段隨後被轉載至台灣社群平台，並加上中文字幕迅速引發討論，不少網友肯定小野田紀美的回應「很有國格」，也有人批評記者提問帶有預設立場、硬要下結論。另有網友將小野田紀美的應對方式，與陸委會副主委梁文傑過往在記者會上直球回應、立場鮮明的風格相提並論，形容她為「日版梁文傑」。

