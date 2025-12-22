不用等到一月底！花蓮馬太鞍溪鋼便橋 元旦提前開放通車

馬太鞍溪鋼便橋施工現況。 圖：交通部公路局提供

[Newtalk新聞] 花蓮縣台九線馬太鞍溪橋因今年9月23日堰塞湖潰壩遭洪水沖毀，造成當地交通一度中斷。交通部搶通溪底涵管便道外，也同步推動鋼構便橋工程。今日則傳出好消息，原訂明年1月底才能通車的鋼便橋，因工程進度超前，將提前於明年1月1日開放通行。

9月23日樺加沙颱風豪雨，造成馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流潰決，洪峰沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成當地道路中斷。公路局為恢復區域交通，律定三階段公路搶通策略，原定一個月內完成過水涵管便道，已提前二週於10月10日完成涵管便道提供臨時通行，並進行臨時鋼便橋打設作業。

交通部長陳世凱今(22)日前往現場視察工程進度並宣布，原訂明年1月底通車的鋼便橋，將提前明年1月1日開放通行。陳世凱表示，鋼便橋僅耗時約2個半月完成，施工團隊分三班、24小時日夜趕工，讓花蓮、台東鄉親及春節、元旦期間前往花東的旅客，都能更順暢通行台九線。



陳世凱指出，鋼便橋結構穩固，通車後車種不會有限制，大、小型車輛皆可通行；惟考量仍屬施工便橋，行經工區將實施時速30至40公里管制，並會加強夜間照明、標誌及標線設施，提醒用路人依規定減速行駛，確保行車安全。

對於工程得以提前完工的關鍵，公路局東區養護工程分局分局長林文雄說明，東區養護工程分局及花蓮工務段持續與廠商研商工程「鋼便橋立柱打設」，施工初期經依現地地質分析不同工法的工率，研判H型鋼立柱打設，採輔以水刀震機工法最適宜本工區地質，並經廠商增加投入三部水刀震機機組全力趲趕，並以加倍人力、機具排班及延長工時積極趕辦。

交通部長陳世凱今(22)日前往現場視察工程進度。 圖：交通部提供