不用等到1月底！花蓮馬太鞍溪鋼便橋「元旦通車」

連接花蓮縣鳳林鎮跟光復鄉的馬太鞍溪橋，9月23日因堰塞湖潰決被滾滾泥水沖毀，當地南北向交通被迫中斷。公路局原本預計明年1月底才能搭建完成鋼便橋，經施工團隊投入大量人力24小時不眠不休趕工，目前工程進度已達8成8，大幅提前，交通部長陳世凱今天宣布鋼便橋將提前在明年元旦通車。

馬太鞍溪橋遭泥水沖毀後，台9線南北向被迫中斷，公路局緊急在溪底搭建涵管便道恢復通行，同時也在原橋墩旁搭建鋼便橋，提升通行安全度，工程10月18日開工，原本預估工期4個月、明年1月底完工，經施工團隊投入大量人力、機具，24小時分3班全力趕工，將提前1個月完工，預計明年元旦開放通行。

廣告 廣告

交通部長陳世凱今天上午南下花蓮光復，視察馬太鞍溪鋼便橋施工進度，同時也向施工團隊鞠躬致謝，並逐一發給每一位工作人員1碗紅豆湯圓及1個客家菜包或草仔粿暖大家的胃。

東區養護工程分局林文雄表示，目前鋼便橋進度超前，已達8成8，且主要工項都已完成，剩下路面工程、照明、標誌及護欄等設施的施工作業等，預計26日可完成路面AC鋪設，31日完成路面標線、交通標誌、路燈及紐澤西護欄吊裝等。

林文雄也說明鋼便橋能提前完工的關鍵作業工項指出，施工團隊開工後動員3種輔助工法機具，包含螺旋鑽、水刀震機、氣動錘，確認水刀震機工法效率最佳後，全力鑽趕H型鋼樁打設作業，大幅提升施工效率。

陳世凱感謝東工分局及施工團隊的努力，災後3個周內做好涵管便道，恢復當地交通，原本預計明年1月底通車的鋼便橋，也利用2個多月時間全力趕工、克服堰塞湖再次溢流及天候因素，提前至明年1月1日通車，他代表國家、交通部向工程團隊鞠躬致謝。

他提到，鋼便橋通行後，將全力趕工馬太鞍溪永久橋工程，其中北上橋梁預計明年底完成，屆時會開放單線雙向通行，預計民國116年底完成南下橋梁，恢復全線通行。

東工處表示，鋼便橋長度約560米，橋寬12米，採單線雙向通行，兩側也會畫設慢機車道，雖沒有限制通行車種，但車速會限制在30至40公里間，確保行車安全。

更多中時新聞網報導

趙小僑願破尺度拍片 劉子銓尬喊不想看

2025十大娛樂新聞回顧》男星閃兵案連環爆

史上最長寒假 8大學連放65天