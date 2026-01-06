不用等到2027！粉絲自製《一拳超人》「琦玉vs惡狼」14分鐘對決動畫

隨著《一拳超人》官方宣布第三季第二季度（Part 2）需等到 2027 年才會播出的消息，讓期待已久的粉絲感到失望。然而，最近社群上一部由粉絲團隊自製的「琦玉 vs 惡狼」動畫爆紅，不需要等到 2027 年！

官方版最終對決要等到 2027 年。（圖源：アニメ「ワンパンマン」公式）

這部全長 14 分鐘的影片，精緻呈現了原作漫畫中震撼的對決，流暢的打鬥運鏡與華麗的視覺特效，仍迅速在 YouTube 突破百萬觀看，被網友盛讚製作水準已經超越了官方第三季第一季度。

這部自製動畫不只完整還原了惡狼與琦玉的激烈衝突，甚至連音效和配音都相當講究，成功填補了粉絲對第三季第二季才會迎來「琦玉 vs 惡狼」大戰動畫化的強烈渴望。

許多網友留言表達對官方製作組的不滿以及對粉絲作品的敬佩，直言：「如果不說，我還以為這是官方流出的片段」、「看完這個，我覺得 2027 年的官方動畫根本不需要存在了」、「JC Staff（官方製作組）應該請這些人去上班」。更有許多人酸：「感謝粉絲救火，我們已經在 2026 年提前看完第三季後半段了」