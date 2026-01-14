不用等太久了！Pixel 10a傳2月中上市 規格、顏色一次看

【記者趙筱文／台北報導】等待Google Pixel 10a的用戶，可以開始準備倒數了。根據外媒最新傳出消息，Pixel 10a最快將在2月中旬正式開賣，距離現在只剩下大約一個月時間，上市節奏相當緊湊。

綜合目前流出的資訊，Pixel 10a將推出Obsidian（黑）、Berry（莓果色）、Fog（霧灰）與Lavender（薰衣草）共4種配色，並提供128GB與256GB兩種儲存容量選項，延續Pixel A系列一貫的中階定位。

規格方面，先前爆料指出，Pixel 10a將搭載6.28吋AMOLED螢幕，具備FHD+解析度與120Hz更新率；相機配置為4,800萬畫素主鏡頭＋1,300萬畫素超廣角，前鏡頭同樣為1,300萬畫素。硬體規格則包含8GB RAM與5,100mAh大容量電池，整體配置看齊近期中階Android手機的主流水準。

不過，也正因如此，Pixel 10a目前最大的討論點反而不是「升級了什麼」，而是「到底有沒有真的變強」。若最終如傳聞所言，仍採用Tensor G4處理器，那麼與前一代相比，硬體差異可能相當有限，實質亮點恐怕只剩下新配色。外界仍期待Google是否會下放新一代Tensor G5，即便是效能調整後的版本，也能為A系列帶來更明顯的世代區隔。

整體來看，Pixel 10a依舊走的是「價格親民、軟體體驗到位」的路線，規格不求極致，但勝在穩定。如果後續能在效能或AI功能上帶來驚喜，或許才是真正讓消費者掏錢的關鍵。至於最終答案，仍需待Google官方正式揭曉。

