不用糯米也能做！熟米飯版本3步驟搓出更軟Q湯圓

今年不妨換個方式，用熟米飯來做湯圓，為傳統點心加入創意變化。 圖：截自臉書-鮮享農YA

今(21)日就是冬至，根據傳統習俗，許多民眾都會買湯圓來吃，象徵一年圓滿、團圓、增長一歲等美好寓意，不少家庭準備搓湯圓、吃湯圓，為一年中最有團圓意義的節氣增添溫暖。今年不妨換個方式，用熟米飯來做湯圓，為傳統點心加入創意變化，也讓家中的長輩與幼童更容易入口，吃得安心、團圓又健康。

農糧署昨(20)日就在粉專分享，一般傳統湯圓以糯米粉製作，黏性與彈性高，口感Q彈，但對牙口較弱者可能不易消化，若改用熟稉米(又稱蓬萊米)為基底，加入適量地瓜粉或糯米粉，不僅更容易塑形，也能降低黏性，口感更為柔軟，對於小孩與長者更友善。

做法也十分簡單，食材只需準備熟米飯200公克、地瓜粉(或糯米粉)100公克、水20毫升。首先將熟米飯及地瓜粉分次加水混合，搓揉成米糰；再將米糰分割錯成小圓球狀，丟滾水裡煮3至5分鐘，待湯圓浮起後撈出，最後搭配喜歡的甜湯，如薑糖水、紅豆湯等即可享用。

